Ростех переведет 30% сотрудников в Москве на "удаленку"

В Ростехе треть сотрудников в Москве переведут на удаленный режим работы, производство продолжает работать. Об этом сообщил глава госкорпорации Сергей Чемезов в рамках форума "Биотехмед".

"В эти дни мы снова переводим до 30% сотрудников предприятий госкорпорации Ростех в Москве на удаленную работу. При этом производство продолжает работать, наши предприятия выполняют гособоронзаказ", - сказал он.

Чемезов сообщил, что холдинги Ростеха с начала пандемии поставили в федеральные ведомства, лечебные и образовательные учреждения страны более 200 тысяч единиц оборудования для борьбы с коронавирусом. По его словам, контракты выполнены в среднем на 80%.

"На текущий момент контракты на поставку техники для борьбы с COVID-19 выполнены в среднем на 80%. Всего с начала пандемии поставлено более 200 тысяч единиц оборудования, и эта цифра продолжает расти. До конца года поставки в соответствии с условиями контрактов должны быть завершены полностью", - отметил глава Ростеха.

Ранее правительство РФ определило ряд дочерних компаний Ростеха единым поставщиком оборудования для борьбы с коронавирусом в России.