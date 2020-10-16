Сергунина: На столичном портале mos.ru запущен благотворительный сервис

На портале столичной мэрии mos.ru заработал новый сервис, благодаря которому горожане могут перевести деньги в разные благотворительные организации на разные программы. Об этом рассказала заммэра столицы Наталья Сергунина.

"Сервис создан по инициативе самих благотворителей, - цитирует ее портал мэрии. - С его помощью можно узнать об их социально значимых программах и поддержать тех, кому нужна наша забота. Приглашаем благотворительные организации присоединиться к этому большому совместному проекту. Сегодня он начал работать в тестовом режиме".

Пожертвовать деньги на портале могут зарегистрированные физлица в разделе "Мои платежи". По словам Сергуниной, всего в Москве более трех тысяч благотворительных фондов и объединений, к сервису пока подключены шесть: это "Справедливая помощь Доктора Лизы", "Фонд продовольствия "Русь", фонд поддержки слепоглухих "Со-единение", фонд "Женщины за жизнь", фонд "Благо дари миру" и фонд помощи бездомным животным "Ника".

Москвичи, которые сделают пожертвование через портал, будут получать электронные письма о результатах работы сервиса с указанием перечисленных сумм и числом благополучателей по каждой программе.