Собянин: Москве не нужен "локаут"

Китайская модель борьбы с пандемией, включающая "локаут" с полным закрытием границ, не может быть применена в Москве. Об этом в интервью ТАСС заявил мэр Сергей Собянин.

"Есть три модели борьбы, - отметил Собянин. - Китайская с полным "локаутом", шведская - с естественной иммунизацией, и средняя, европейская". Именно по третьему пути и идет Москва, сказал глава города. Стратегия связана с частичными ограничениями и сглаживанием пика заболеваемости. При такой модели, уверен Собянин, можно не допустить взрывного роста инфицирования, но при этом не рушить экономику.

В то же время не требуется тотального контроля за перемещением людей, как в Сингапуре, подчеркнул мэр. Вместе с тем хорошо зарекомендовала себя система видеонаблюдения, распознавания лиц и приложение "Социальный мониторинг" для контроля за соблюдением карантина.