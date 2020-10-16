Собянин назвал единственный путь к победе над COVID-19

"Надеюсь, в конце октября - первых числах ноября в городе будут первые партии вакцины, - сказал глава города. - А в конце года мы будем получать партии, необходимые для массовой вакцинации".
Как уже писала "РГ", испытания первой зарегистрированной российской вакцины "Спутник V" в Москве начались в начале сентября. За состоянием привитых добровольцев постоянно наблюдают врачи.
Собянин: Коронавирус набирает обороты
Распространение коронавируса в Москве набирает обороты: ежесуточно фиксируется по 4,5 тысячи новых инфицированных. Об этом в интервью ТАСС рассказал мэр Сергей Собянин.
Глава города подчеркнул, что быстрая выявляемость позволяет как можно скорее начать лечение, провести эпидрасследование и изолировать инфицированного. В конечном итоге, указывает мэр, это позволяет сбить динамику заболеваемости.
"Для нас главный показатель - количество госпитализаций, - сказал Собянин. - Москва в этом плане далеко не на первом месте. Тем не менее, мы вышли на устойчивый рубеж 1 200 госпитализаций". А еще неделю назад их ежесуточное количество было на уровне тысячи. Москва с этой ситуацией справляется, подчеркнул Собянин.
Психологически важной чертой мэр считает уровень 1500 госпитализаций в сутки. Город и с этим справится, говорит Собянин, однако ситуация достигнет следующего, более серьезного уровня.
Собянин: Москве не нужен "локаут"
Китайская модель борьбы с пандемией, включающая "локаут" с полным закрытием границ, не может быть применена в Москве. Об этом в интервью ТАСС заявил мэр Сергей Собянин.
"Есть три модели борьбы, - отметил Собянин. - Китайская с полным "локаутом", шведская - с естественной иммунизацией, и средняя, европейская". Именно по третьему пути и идет Москва, сказал глава города. Стратегия связана с частичными ограничениями и сглаживанием пика заболеваемости. При такой модели, уверен Собянин, можно не допустить взрывного роста инфицирования, но при этом не рушить экономику.
В то же время не требуется тотального контроля за перемещением людей, как в Сингапуре, подчеркнул мэр. Вместе с тем хорошо зарекомендовала себя система видеонаблюдения, распознавания лиц и приложение "Социальный мониторинг" для контроля за соблюдением карантина.
Власти Москвы не планируют вводить платный въезд в центр города
Столичные власти не планируют вводить плату за проезд в центр города для частного транспорта. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в интервью ТАСС.
Мэр отметил, что не является сторонником жестких ограничительных мер в отношении автомобилистов. При этом он сказал, что введенная весной временная система электронных пропусков себя оправдала.
"Приведу две-три цифры. У нас на пике заболеваемости перемещались по городу ежедневно на личном и общественном транспорте 9 млн человек: от 9 млн до 10 млн человек каждый день. После введения электронных пропусков и регулирования всей этой огромной процедуры у нас перемещение по городу сократилось до 3 млн человек, то есть в три раза", - сказал Собянин.
Такая мера, по словам мэра столицы, дала возможность преодолеть пик заболеваемости. "Сегодня применяются те инструменты, которые адекватны сегодняшней ситуации", - добавил Собянин.
Собянин: Москва справится с возможной нехваткой трудовых мигрантов зимой
В столице возможны трудности с уборкой территорий после снегопадов зимой. О такой возможности заявил мэр столицы Сергей Собянин в интервью ТАСС.
На вопрос ТАСС о том, есть ли опасения, что Москва не справится с уборкой города из-за снижения числа мигрантов, мэр Сергей Собянин ответил:
"Трудности будут. Это действительно так, потому что мы каждый год на зимний период принимаем временно на работу дополнительные отряды ручной уборки, особенно это касается центра города. Речь о тысячах людей, которые дополнительно этим занимаются, - сказал Собянин. - Мы стараемся заместить гражданами других регионов, соседних, москвичей приглашаем на эту работу, но не особо много есть желающих. Но, я думаю, справимся. Ничего такого критичного не будет, но проблема такая существует".
Собянин назвал режим цифровых пропусков эффективной мерой борьбы с COVID-19
Система с электронными пропусками, которая действовала в Москве весной, полностью оправдала себя. Как заявил в интервью ТАСС мэр столицы Сергей Собянин, она фактически спасла тысячи жизней.
"До введения пропусков каждый день по городу перемещались до 10 миллионов человек, - сказал Собянин. - А с появлением системы поток снизился в три раза".
Таким образом, заявил мэр, были разорваны множественные пути возможного распространения вируса. Это помогло сдержать рост заболеваемости и спасло жизни тысячам горожан, подчеркнул Собянин.