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16.10.2020 09:50
Рубрика: Общество

Собянин назвал единственный путь к победе над COVID-19

Текст: Сергей Бабкин
Полная победа над пандемией коронавируса возможна только при массовой вакцинации. Такое мнение в интервью ТАСС высказал мэр Москвы Сергей Собянин.
Фото: Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС
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"Надеюсь, в конце октября - первых числах ноября в городе будут первые партии вакцины, - сказал глава города. - А в конце года мы будем получать партии, необходимые для массовой вакцинации".

Как уже писала "РГ", испытания первой зарегистрированной российской вакцины "Спутник V" в Москве начались в начале сентября. За состоянием привитых добровольцев постоянно наблюдают врачи.

Собянин: Коронавирус набирает обороты

Текст: Сергей Бабкин

Распространение коронавируса в Москве набирает обороты: ежесуточно фиксируется по 4,5 тысячи новых инфицированных. Об этом в интервью ТАСС рассказал мэр Сергей Собянин.

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Глава города подчеркнул, что быстрая выявляемость позволяет как можно скорее начать лечение, провести эпидрасследование и изолировать инфицированного. В конечном итоге, указывает мэр, это позволяет сбить динамику заболеваемости.

"Для нас главный показатель - количество госпитализаций, - сказал Собянин. - Москва в этом плане далеко не на первом месте. Тем не менее, мы вышли на устойчивый рубеж 1 200 госпитализаций". А еще неделю назад их ежесуточное количество было на уровне тысячи. Москва с этой ситуацией справляется, подчеркнул Собянин.

Психологически важной чертой мэр считает уровень 1500 госпитализаций в сутки. Город и с этим справится, говорит Собянин, однако ситуация достигнет следующего, более серьезного уровня.

Собянин: Москве не нужен "локаут"

Текст: Сергей Бабкин

Китайская модель борьбы с пандемией, включающая "локаут" с полным закрытием границ, не может быть применена в Москве. Об этом в интервью ТАСС заявил мэр Сергей Собянин.

Фото: REUTERS
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"Есть три модели борьбы, - отметил Собянин. - Китайская с полным "локаутом", шведская - с естественной иммунизацией, и средняя, европейская". Именно по третьему пути и идет Москва, сказал глава города. Стратегия связана с частичными ограничениями и сглаживанием пика заболеваемости. При такой модели, уверен Собянин, можно не допустить взрывного роста инфицирования, но при этом не рушить экономику.

В то же время не требуется тотального контроля за перемещением людей, как в Сингапуре, подчеркнул мэр. Вместе с тем хорошо зарекомендовала себя система видеонаблюдения, распознавания лиц и приложение "Социальный мониторинг" для контроля за соблюдением карантина.

Власти Москвы не планируют вводить платный въезд в центр города

Текст: Ирина Огилько

Столичные власти не планируют вводить плату за проезд в центр города для частного транспорта. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в интервью ТАСС.

Фото: Михаил Синицын/РГ
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Мэр отметил, что не является сторонником жестких ограничительных мер в отношении автомобилистов. При этом он сказал, что введенная весной временная система электронных пропусков себя оправдала.

"Приведу две-три цифры. У нас на пике заболеваемости перемещались по городу ежедневно на личном и общественном транспорте 9 млн человек: от 9 млн до 10 млн человек каждый день. После введения электронных пропусков и регулирования всей этой огромной процедуры у нас перемещение по городу сократилось до 3 млн человек, то есть в три раза", - сказал Собянин.

Такая мера, по словам мэра столицы, дала возможность преодолеть пик заболеваемости. "Сегодня применяются те инструменты, которые адекватны сегодняшней ситуации", - добавил Собянин.

Собянин: Москва справится с возможной нехваткой трудовых мигрантов зимой

Текст: Ирина Огилько

В столице возможны трудности с уборкой территорий после снегопадов зимой. О такой возможности заявил мэр столицы Сергей Собянин в интервью ТАСС.

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На вопрос ТАСС о том, есть ли опасения, что Москва не справится с уборкой города из-за снижения числа мигрантов, мэр Сергей Собянин ответил:

"Трудности будут. Это действительно так, потому что мы каждый год на зимний период принимаем временно на работу дополнительные отряды ручной уборки, особенно это касается центра города. Речь о тысячах людей, которые дополнительно этим занимаются, - сказал Собянин. - Мы стараемся заместить гражданами других регионов, соседних, москвичей приглашаем на эту работу, но не особо много есть желающих. Но, я думаю, справимся. Ничего такого критичного не будет, но проблема такая существует".

Собянин назвал режим цифровых пропусков эффективной мерой борьбы с COVID-19

Текст: Сергей Бабкин

Система с электронными пропусками, которая действовала в Москве весной, полностью оправдала себя. Как заявил в интервью ТАСС мэр столицы Сергей Собянин, она фактически спасла тысячи жизней.

Фото: Александр Корольков/РГ
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"До введения пропусков каждый день по городу перемещались до 10 миллионов человек, - сказал Собянин. - А с появлением системы поток снизился в три раза".

Таким образом, заявил мэр, были разорваны множественные пути возможного распространения вируса. Это помогло сдержать рост заболеваемости и спасло жизни тысячам горожан, подчеркнул Собянин.

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