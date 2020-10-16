Собянин назвал единственный путь к победе над COVID-19

Распространение коронавируса в Москве набирает обороты: ежесуточно фиксируется по 4,5 тысячи новых инфицированных. Об этом в интервью ТАСС рассказал мэр Сергей Собянин.

Глава города подчеркнул, что быстрая выявляемость позволяет как можно скорее начать лечение, провести эпидрасследование и изолировать инфицированного. В конечном итоге, указывает мэр, это позволяет сбить динамику заболеваемости.

"Для нас главный показатель - количество госпитализаций, - сказал Собянин. - Москва в этом плане далеко не на первом месте. Тем не менее, мы вышли на устойчивый рубеж 1 200 госпитализаций". А еще неделю назад их ежесуточное количество было на уровне тысячи. Москва с этой ситуацией справляется, подчеркнул Собянин.

Психологически важной чертой мэр считает уровень 1500 госпитализаций в сутки. Город и с этим справится, говорит Собянин, однако ситуация достигнет следующего, более серьезного уровня.