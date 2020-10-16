Собянин назвал режим цифровых пропусков эффективной мерой борьбы с COVID-19

Система с электронными пропусками, которая действовала в Москве весной, полностью оправдала себя. Как заявил в интервью ТАСС мэр столицы Сергей Собянин, она фактически спасла тысячи жизней.

"До введения пропусков каждый день по городу перемещались до 10 миллионов человек, - сказал Собянин. - А с появлением системы поток снизился в три раза".

Таким образом, заявил мэр, были разорваны множественные пути возможного распространения вируса. Это помогло сдержать рост заболеваемости и спасло жизни тысячам горожан, подчеркнул Собянин.