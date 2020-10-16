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16.10.2020 09:29
Рубрика: Происшествия

В Брянской области частный дом провалился под землю

Текст: Елена Шулепова

В Брянской области в результате провала грунта дом ушел под землю. Под завалами может быть человек.

Фото: Пресс-служба департамента ГО, ЧС и ПБ Москвы
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Информация о ЧП поступила в центр управления в кризисных ситуаций в 04.25. Спасателей вызывали в населенный пункт Вышков Злынковского района. На место выехали два пожарных расчета.

По прибытии спасатели увидели, что часть жилого дома провалилась под землю. Вероятно, под домом произошел карстовый провал грунта. Дом частично разрушен.

Установлено, что в нем проживают две женщины. Одна женщина не пострадала, вторая может находиться под завалами, сообщает ТАСС с ссылкой на источник в оперативных службах.

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