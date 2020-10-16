В Иванове полиция нашла карабин и травмат сбежавшего подозреваемого

В Иванове сотрудники полиции нашли карабин и травмат, которые были у разыскиваемого за экономическое преступление мужчины. Поиск пропавшего продолжается, сообщает ТАСС со ссылкой на УМВД по региону.

Полиции известно, что мужчина, которого подозревают в экономическом преступлении, 14 октября вышел из своей квартиры, имея при себе оружие. Он ушел из дома на улице Ростовской, полиция его ищет.

На данный момент сообщается о найденном оружии, которое имел при себе это человек. Это охотничий карабин "Сайга" и травматический пистолет. О каких-либо инцидентах с участием этого оружия не сообщается.