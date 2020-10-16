В Москве наркодилер пытался сбыть более 3 кг гашиша

Злоумышленника задержали на Клинской улице оперативники УНК ГУ МВД России по Москве при содействии 2 СБ ДПС ГИБДД ГУ МВД России и силовой поддержке ОСН "Гром". Им оказался 27-летний москвич.

Начальник УИиОС ГУ МВД России по Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин сообщил, что при его личном досмотре было обнаружено три брикета с веществом темного цвета, массой более 280 граммов. Согласно результатам исследования части изъятого вещество является наркотическим средством - гашишем.

А при осмотре автомобиля, на котором передвигался подозреваемый, были обнаружены и изъяты брикеты со спрессованным гашишем, массой около 3 кг.

Возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных статьей 30 УК РФ "Приготовление к преступлению и покушение на преступление" и статьей 228.1 УК РФ "Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества". В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.