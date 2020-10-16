В Москве ребенок умер в фитнес-клубе

В одном из столичных фитнес-клубов умер ребенок, сообщает пресс-служба московского ГСУ СК.

Трагедия произошла в пятницу во время тренировки в клубе в районе Раменки. Мальчик потерял сознание и впоследствии скончался. На место происшествия прибыли следователи. Эксперты будут устанавливать причину смерти ребенка.

Уже возбуждено уголовное дело по статье 238 УК РФ - "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть человека". Устанавливаются все обстоятельства трагедии.