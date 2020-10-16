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16.10.2020 / 19:44
Текст: Сергей Бабкин

В Москве велопрокат продлили до зимы

Фото: Илья Питалев/ РИА Новости
Фото: Илья Питалев/ РИА Новости
Столичная сеть проката "Велобайк" продлит работу до 1 декабря, если не вмешается погода. Об этом сообщает городской департамент транспорта.

Обычно велосезон закрывается осенью, однако в этот раз его решено продлить до зимы. Также до 1 декабря останутся велополосы, которые нанесли в экспериментальном порядке на некоторые магистрали.

Фото: Сергей Михеев/РГ
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В числе прочих улиц велосипедными стали Лесная, Большая Ордынка, Каретный ряд и другие. Велотрафик на этих улицах вырос на 48 процентов. И при этом на велополосах не было зафиксировано ни одного ДТП с участием "байкеров".

В дальнейшем дептранс намерен обустроить целую сеть велодорожек по всему городу. Предложения по этому поводу можно отправить в Telegram-бот ведомства, и за межсезонье их все изучат.

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