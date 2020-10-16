В Новой Москве домработница обокрала хозяйку на 710 тысяч рублей

Жительница столицы обратилась в дежурную часть МО МВД России "Красносельское" Москвы с заявлением о краже. Она рассказала, что обнаружила пропажу личных вещей и ювелирных украшений из своего жилища, расположенного в поселении Краснопахорское. Материальный ущерб составил более 710 тысяч рублей.

Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что на территории Десёновского поселения сотрудники уголовного розыска МО МВД России "Красносельское" Москвы задержали подозреваемую. Ею оказалась 44-летняя жительница столицы.

Выяснилось, что подозреваемая занималась уборкой жилого помещения и на протяжении длительного времени похищала имущество своей работодательницы. Часть похищенного злоумышленница продала, а вырученными деньгами распорядилась по своему усмотрению.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ "Кража". В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.