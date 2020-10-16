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16.10.2020 20:53
Рубрика: Происшествия

В Новой Москве домработница обокрала хозяйку на 710 тысяч рублей

Текст: Михаил Фалалеев

Жительница столицы обратилась в дежурную часть МО МВД России "Красносельское" Москвы с заявлением о краже. Она рассказала, что обнаружила пропажу личных вещей и ювелирных украшений из своего жилища, расположенного в поселении Краснопахорское. Материальный ущерб составил более 710 тысяч рублей.

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Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что на территории Десёновского поселения сотрудники уголовного розыска МО МВД России "Красносельское" Москвы задержали подозреваемую. Ею оказалась 44-летняя жительница столицы.

Выяснилось, что подозреваемая занималась уборкой жилого помещения и на протяжении длительного времени похищала имущество своей работодательницы. Часть похищенного злоумышленница продала, а вырученными деньгами распорядилась по своему усмотрению.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ "Кража". В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

В регионах Происшествия Преступления Криминал Правительство МВД Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

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