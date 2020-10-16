В общежитии колледжа в Ярославле из-за COVID-19 изолировали 80 человек

Из-за коронавируса, выявленного у одной из студенток Ярославского градостроительного колледжа, на обсервацию отправлен целый этаж общежития.

- Больше восьмидесяти студентов, живущих на одном этаже с заболевшей, изолированы и переведены на дистанционную форму обучения, - сообщил заместитель директора департамента образования Ярославской области Александр Гудков.

Молодые люди живут в своих комнатах на последнем этаже общежития. Обеспечивать их продуктами будут волонтеры.

- По письменному заявлению родителей студенты могут проходить изоляцию по месту жительства, - уточнил Александр Гудков.

В общежитии проведена дезинфекция. Всех студентов в местах общего пользования обязали использовать средства индивидуальной защиты. Посторонние в здание не допускаются.

Вернуться к учебе в очном режиме изолированные молодые люди смогут после отрицательного результата теста на COVID-19.