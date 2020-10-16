В Москве в выходные ожидается дождь с мокрым снегом

В московском регионе на выходных объявлен желтый уровень погодной опасности. В это время ожидается усиление ветра до 20 м/с, мокрый снег с дождем. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

По данным метеорологов, ухудшение погоды ожидается с вечера субботы. "Предупреждение будет действовать с 21.00 17 октября по 21.00 18 октября, - говорится в сообщении. - В этот период времени возможен снег с дождем, а порывы ветра смогут достигать 17-20 м/с. Температура воздуха в вечерние часы до -3, днем +3...+5.

По данным Метеобюро Москвы и области, с начала будущей недели предзимний характер погоды сохранится.