Застройщику дома в Подмосковье предъявили обвинение в мошенничестве

Тяжкое обвинение предъявили в Подмосковье застройщику. Он обманул много людей при строительстве многоквартирного дома в Чехове.

Фамилию этого человека в СК не называют, только должность - генеральный директор ООО "Сбыт и Сервис". Это уголовное дело возбуждено по результатам приема граждан заместителем руководителя ГСУ СК России по Московской области. На прием к нему пришли обманутые дольщики.

Вот что рассказала корреспонденту "РГ" старший помощник руководителя Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий.

В 2013 году между застройщиком и 130 участниками долевого строительства были заключены соответствующие договоры и гражданами внесена денежные средства. Многоэтажный жилой дом, расположенный в Чехове, должен был быть сдан в 4-м квартале 2014 года, однако сроки сдачи многократно переносились по различным причинам. В результате права граждан были нарушены и им причинен материальный ущерб на сумму более 12 миллионов рублей.

Сейчас генеральный директор допрошен, ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. По делу признаны и допрошены в качестве потерпевших 40 участников долевого строительства. Проведен осмотр места происшествия, получены ответы на запросы из ИФНС по городу Чехов, Госстройнадзора.