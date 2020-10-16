Аэропорт Владивостока эвакуировали из-за ложной пожарной тревоги

В пятницу в 7-24 по местному времени в здании аэровокзала Международного аэропорта Владивосток сработала пожарная сигнализация. На место оперативно прибыл пожарный расчет, сообщила пресс-служба воздушной гавани.

Отмечается, что работа аэропорта была ограничена до 7-44. Пассажиров и обслуживающий персонал эвакуировали, на 20 минут задержался вылет рейса в Москву, на восемь минут - в Хабаровск.

"Угроза пожара не подтвердилась. В настоящий момент аэропорт работает в штатном режиме", - подчеркнули в пресс-службе.