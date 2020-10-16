Дальневосточные регионы получат дополнительные средства на соцобъекты

Ситуацию с коронавирусом на Дальнем Востоке, выделение дополнительных средств на обустройство социальных объектов и запуск нового инвестиционного проекта обсудили на заседании президиума правительственной комиссии по Дальнему Востоку, которое провел заместитель председателя правительства России - полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев.

Он напомнил, что 24 сентября премьер-министром Михаилом Мишустиным утверждена новая программа развития Дальнего Востока, подготовленная по поручению президента страны. "Перед нами поставлен ряд важнейших задач. Это ускорение развития экономики региона, улучшение демографической ситуации, прекращение миграционного оттока и повышение качества жизни людей. Многие шаги для решения этих задач уже сделаны. На Дальний Восток активно привлекаются частные инвесторы, ими строятся новые предприятия, развивается инфраструктура, создаются рабочие места", - отметил Трутнев.

Вице-премьер обратил внимание на ситуацию с распространением коронавирусной инфекции. "У нас сегодня по Забайкалью прирост на 2,3% в сутки, при в среднем по России - 1-1,1%. Прирост по Амурской области - 2%, по ЕАО - 2,2%. Это очень большие темпы прироста. Мы уже накопили определенный опыт борьбы с коронавирусной инфекцией. Все, что касается санитарных расстояний, что касается масок и других мер, и далее должно соблюдаться", - подчеркнул он. И поручил проработать вопрос о предоставлении вакцины от коронавирусной инфекции. "Важно собрать с регионов заявки на вакцину. Мы должны понимать, в какой мере сейчас субъекты готовы к проведению вакцинации, помочь им организовать работу по обеспечению безопасности граждан", - добавил он.

Также вице-премьер поручил главам дальневосточных регионов обеспечить безопасность крупных строек и вахтовых поселков, предусмотрев оперативное реагирование в случае вспышки заболеваемости. Трутнев подчеркнул, что когда вспышка распространяется на крупные стройки, то риск увеличения числа заболевших намного больше.

Основным вопросом заседания президиума стало выделение дополнительных денег по планам социального развития центров экономического роста ("Единая субсидия"). Уже определено 58 центров экономического роста с общим охватом населения 6,6 млн человек (или 81% от числа всех жителей ДФО). На развитие этих центров регионам из федерального бюджета до 2022 года выделено 99,4 млрд рублей. В рамках проекта уже построено 363 объекта. Это детские сады и школы, стадионы и спортивные площадки, центры культуры, больницы, объекты инженерной инфраструктуры. Произведен капитальный ремонт 243 социальных учреждений и объектов инфраструктуры. Приобретено оборудование для 101 больницы и 127 ФАПов, 75 техникумов.

"Дополнительные 349,9 млн рублей "Единой субсидии" получат пять регионов. Забайкальский край - 113 млн рублей, Амурская область - 93,1 млн рублей, Республика Бурятия - 62,9 млн рублей, Магаданская область - 60,8 млн рублей, Камчатский край - 20 млн рублей", - рассказал министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов.

Так, для Забайкалья одобрили выделение денег на объекты в пгт. Новая Чара. Там планируют установить трибуны и оборудовать стадион, возвести скалодром, обновить инвентарь школьной коробки и детских площадок в поселке, провести модернизацию оборудования Новочарской школы N2, фондохранилища музея и школы искусств, благоустроить территорию единственного парка.

В Амурской области впервые выделены деньги для города угольщиков. В Райчихинске капитально отремонтируют стадион гимназии N8. "Важно понимать, что он находится в центре города и заниматься спортом на нем смогут не только гимназисты, но и все жители. Сейчас же в городе есть только одно пригодное место для спорта - это стадион "Горнячок". Также капитальный ремонт ждет территорию и стадион школы села Варваровка", - прокомментировал министр.

60,8 млн рублей Магаданской области направлены на дополнительное финансирование берегоукрепления в бухте Нагаево. Камчатскому краю выделено 20 млн рублей для Кроноцкого заповедника. Во время своего рабочего визита на полуостров в августе этого года Михаил Мишустин дал поручение поддержать реализацию проекта "Школа защитников природы", включая благоустройство территории, набережной, визит-центра и административных зданий заповедника.

На заседании рассмотрели проект, представляемый Фондом развития Дальнего Востока и Арктики, - строительство тепличного комплекса "Гусиноозерский" в Республике Бурятия. ФРДВ инвестирует в него до 2 млрд рублей. "В тепличном комплексе, общей площадью 29,4 гектаров, будут выращивать свежие и качественные огурцы, томаты и зелень. Объем производства составит 22,5 тысячи тонн. Проект направлен на обеспечение продовольственной безопасности региона и импортозамещение", - рассказал генеральный директор Фонда развития Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков. Также ФРДВ рассматривает возможность строительства теплиц в Чукотском автономном округе, арктической зоне Якутии, Забайкальском крае, Амурской области, Хабаровском крае общей площадью до 80 гектаров.

Подводя итоги заседания, Юрий Трутнев отметил, что сейчас на территории ДФО реализуется 2559 инвестиционных проектов с государственной поддержкой. Объем инвестиций по соглашениям составляет более 5 трлн рублей. Планируется создать около 180 тысяч рабочих мест. 341 проект уже введен в эксплуатацию. Инвесторами вложено в проекты 1,3 трлн рублей инвестиций, создано более 54 тысяч рабочих мест.