Гран-при "Меридианов Тихого" улетит в Китай

Всю неделю жители и гости Владивостока смотрели лучшее кино стран Азиатско-Тихоокеанского региона. На "Меридианах" было показано более двухсот картин.

Жюри форума под председательством актрисы и киноведа Ситоры Алиевой Гран-При фестиваля присудило картине "Длинный день", режиссер Юймо Ло (Китай). Дирекция фестиваля отправит в Пекин приз - изящную морскую раковину, выполненную из тончайшего стекла.

Мировая пандемия внесла свои коррективы в работу международного фестиваля: зарубежные участники "Меридиан" в этом году держали связь с Владивостоком с помощью видеосвязи.

- Ваше решение стало для меня фантастическим подарком. Подарком неожиданным и очень дорогим, - сказал в своем видеообращении режиссер Юймо Ло.

Приз за лучший короткометражный фильм получил фильм "Южная лихорадка" режиссер Томас Вудрофф (Чили)". А победителем в номинации за лучшую режиссуру стал Кирилл Хачатуров, режиссер российского фильма "Голый".

Приз за лучшую женскую роль получила Изабель Сандовал, картина "Лингва Франка", Изабель была и режиссером этого фильма.

А победителем в номинации "Лучшая мужская роль" стал Дэн Бейрн, фильм "Двадцатый век", режиссер Мэттью Рэнкин (Канада).

Фестивальное кино пришло во многие районы Приморского края, благодаря "Меридианам" по Приморью прокатились любимые "кинопередвижки". Сегодня это мобильные, современные киноустановки, которые показывают кино в великолепном качестве.

Жители и гости Владивостока всю прошедшую неделю смотрели картины и под приморским небом, на одной из площадей краевой столицы проходили ночные кинопоказы.

Генеральный директор кинофестиваля "Меридианы Тихого", народный артист России Ефим Звеняцкий и почетный президент форума, народный артист России Сергей Степанченко на Мариинской сцене ударили в корабельную рынду, символ фестиваля, известив, что "Меридианы Тихого-2020" закрыты.

Все эти семь дней и ночей Владивосток был центром кинокультуры стран Азиатского-Тихоокеанского региона. Мы уже начинаем подготовку к фестивалю следующего года, - сказал его бессменный генеральный директор Ефим Звеняцкий.