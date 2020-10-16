Магадан получит автобус для перевозки детей на занятия самбо

В рамках программы "Единая субсидия" новый 40-местный автобус для перевозки детей-спортсменов областного отделения Общероссийской физкультурно-спортивной организации "Всероссийская Федерация самбо" получит до конца октября. Современный брендированный автобус доставят морем из Владивостока в Магадан.

"По поручению Президента нашей страны мы ведем работу по улучшению жизни людей. Для этого создана "Единая субсидия". Деньги из федерального бюджета, которые дополнительно даются регионам на строительство больниц, школ, детских садов, появлялось новое оборудование в училищах, чтобы появлялись новые спортивные площадки. Все это делается для того, чтобы улучшать жизнь людей", - отметил Юрий Трутнев.

Решение о выделение средств на приобретение автотранспорта для спортсменов Колымы было принято в апреле 2020 года на заседании Правительственной подкомиссии по вопросам реализации инвестиционных проектов на Дальнем Востоке под председательством вице-премьера - полномочного представителя Президента РФ в ДФО Юрия Трутнева. На эти цели Магаданской области выделили 15 миллионов рублей в рамках "Единой субсидии". Средства были предоставлены по линии Министерства РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики.

"Надо поддерживать тех, кто хочет заниматься спортом, вести здоровый образ жизни. И особенно тех, кто работает с детьми и молодежью. Помогает им стать сильнее и воспитать в себе спортивный дух. Кто старается сделать Дальний Восток лучше", - подчеркнул вице-премьер.

"Средства "Единой субсидии" даются для того, чтобы становилась лучше инфраструктура, лучше жили люди. Региональным отделением самбо два года подряд в детском доме №1 в поселке Ола проводятся спортивные занятия. Для этого был на деньги спонсоров обустроен спортивный зал, закуплена экипировка и необходимые спортивные снаряды. Но из-за удаленности образовательного учреждения от Магадана занятия для детей и подростков не могли проводиться систематически. А средств на закупку автобуса не было. Юрий Петрович дал Министерству поручение помочь региону. Мы это с удовольствием сделали. Теперь дети смогут тренироваться на постоянной основе и показывать свое мастерство на соревнованиях", - считает Министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов.

С просьбой о приобретении автотранспорта к Юрию Трутневу во время его рабочей поездки в регион обратился председатель областного отделения Всероссийской Федерации самбо Роман Коробков. В марте 2020 года Заместитель Председателя Правительства РФ - полномочный представитель Президента РФ в ДФО, сопредседатель Российского Союза боевых искусств Юрий Трутнев и губернатор Магаданской области Сергей Носов посетили спортивный комплекс регионального отделения Всероссийской Федерации самбо и встретились с юными спортсменами.

"Боевые искусства и единоборства стали частью российской спортивной культуры. Но теперь стоит еще одна задача - сделать так, чтобы они стали самым массовым движением в России. Президентом РФ Владимиром Владимировичем Путиным поставлена задача вовлечь более половины населения страны в регулярные занятия спортом. Боевые искусства в этом направлении имеют огромный потенциал. Они доступны для людей самых разных возрастных групп и социальных возможностей, помогают людям не только укреплять тело, но и становиться более уверенными, целеустремленными и активными. Недаром говорится: в спортивном теле здоровый дух", - отметил Юрий Трутнев.

Как считает вице-премьер, одна из основных задач спортивных организаций - вовлечение в физическую культуру и регулярные спортивные занятия подрастающего поколения, развитие студенческого спортивного движения. В магаданском отделении Федерации самбо занимается более 550 юных колымчан в возрасте от 4 до 18 лет. Региональная сборная принимает участие в межрегиональных, всероссийских и международных соревнованиях, занимая призовые места.

Третий год на территории Магаданской области развивается федеральный проект "Самбо в школу". В 2018-2019 учебном году участниками спортивного движения стали 300 детей и подростков. Занятия проходят не только в Магадане, но и в посёлке Ола. Два года в Детском доме №1 проводятся спортивные занятия, но из-за удаленности образовательного учреждения от Магадана и отсутствия транспорта, нет возможности организовать занятия для детей на регулярной основе.

По поручению губернатора Магаданской области в регионе реализован комплекс мероприятий на развитие детского спорта. В каждом городском округе организуют спортивный кластер, включающий открытые и закрытые площадки для занятий, плавательные бассейны и физкультурно-оздоровительные комплексы.

"Благодаря поддержке Правительства РФ исполнится мечта ребят, они получат новый комфортабельный автобус для поездок на соревнования по региону. Важно, чтобы в каждом округе у мальчишек и девчонок была возможность заниматься любимым видом спорта", - сказал Сергей Носов.

В рамках "Единой субсидии" в Магадане завершается строительство бассейна с двумя плавательными чашами и спортивным залом на улице Октябрьской. В посёлке Ола ведут благоустройство прилегающей территории к новому бассейну.

В рамках национального проекта "Демография" в посёлке Палатка идет строительство физкультурного комплекса с игровым залом. В Магадане строители завершают возведение фундамента универсального спортивно-оздоровительного комплекса "Президентский".