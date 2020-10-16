В Хабаровском крае экс-главе минтранспорта продлили домашний арест

Бывшему и.о. министра транспорта и дорожного хозяйства Хабаровского края, обвиняемому в получении крупной взятки, продлили домашний арест до 17 декабря. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центральный районный суд Хабаровска.

Напомним, что чиновник, который уволился из правительства 14 августа, был задержан 19 августа по подозрению в получении 1,5 миллиона рублей и 50 тысяч долларов за помощь в трудоустройстве в краевое учреждение.

В рамках уголовного дела также задержаны взяткодатель и посредник.