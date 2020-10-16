В правительстве Сахалинской области произошли кадровые перестановки

Заявления об увольнении со своих должностей написали министр строительства Сахалинской области Андрей Крикуненко и министр архитектуры и градостроительства региона Евгений Бондарчук.

Оба чиновника занимали высокие посты в области не так давно. Евгений Бондарчук в марте этого года переехал на Сахалин из Санкт-Петербурга. Ранее он занимал руководящие должности в консалтинговых компаниях, градостроительных институтах, органах исполнительной власти Санкт-Петербурга и Пермского края. Андрей Крикуненко пробыл на острове еще меньше - минстрой Сахалина он возглавил в мае 2020 года. До этого занимал аналогичный пост в Республике Коми.

"Исполнять обязанности министра строительства Сахалинской области будет первый заместитель Татьяна Стаценко. В областном минстрое она работает с 2008 года и ранее неоднократно занимала эту должность. Региональное министерство архитектуры и градостроительства временно перейдет под управление Юлии Поповой, заместителя министра", - сообщили в пресс-службе правительства региона.

Отмечается также, что это не единственные кадровые перестановки в области. Сейчас начинается реформа министерства экологии, направленная на реализацию задач по исследованию климата, развитию альтернативной энергетики, внедрению раздельного сбора мусора. Курировать блок будет заместитель председателя регионального правительства Вячеслав Аленьков, а возглавит экологическую работу Александр Матненко.

Александр Сергеевич доктор юридических наук, награжден почетным знаком Всероссийского общества охраны природы "За охрану природы России". Последние девять лет он был первым заместителем министра природных ресурсов и экологии Омской области, а до этого занимал там же пост министра государственно-правового развития, заместителя министра строительства и ЖКХ, первого заместителя министра экономики. Был включен в федеральный резерв управленческих кадров.