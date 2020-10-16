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16.10.2020 14:42
Рубрика: Происшествия

В Приморье СК завел дело на тренера, обнявшего маленькую девочку

Текст: Артем Красиков

В Приморском крае возбуждено уголовное дело в отношении 36-летнего мужчины, который подозревается в развратных действиях, совершенных против малолетней (пункт "б" части четвертой статьи 132 УК РФ).

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Ранее, в социальных сетях выложили видеозапись из раздевалки военно-патриотического спортивного клуба "Ратник" города Большой Камень. На видео мужчина, работающий тренером по боевым искусствам, обнимает девятилетнюю девочку. По данным регионального следственного управления СК РФ, инцидент произошел 6 октября.

"С места происшествия изъята видеозапись, проведен осмотр, допрашиваются свидетели. Устанавливается местонахождение подозреваемого", - отмечается в сообщении.

Прокуратура Приморья также проводит проверку видеоматериала, а также исполнение законодательства о защите прав несовершеннолетних.

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