В Приморье СК завел дело на тренера, обнявшего маленькую девочку

В Приморском крае возбуждено уголовное дело в отношении 36-летнего мужчины, который подозревается в развратных действиях, совершенных против малолетней (пункт "б" части четвертой статьи 132 УК РФ).

Ранее, в социальных сетях выложили видеозапись из раздевалки военно-патриотического спортивного клуба "Ратник" города Большой Камень. На видео мужчина, работающий тренером по боевым искусствам, обнимает девятилетнюю девочку. По данным регионального следственного управления СК РФ, инцидент произошел 6 октября.

"С места происшествия изъята видеозапись, проведен осмотр, допрашиваются свидетели. Устанавливается местонахождение подозреваемого", - отмечается в сообщении.

Прокуратура Приморья также проводит проверку видеоматериала, а также исполнение законодательства о защите прав несовершеннолетних.