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16.10.2020 06:02
Рубрика: Общество

Видео: На космодроме Восточный начался монтаж оборудования для "Ангары"

Текст: Артем Красиков

В Амурской области на космодроме "Восточный" начался монтаж оборудования для ракет-носителей "Ангара". Для этого крупногабаритные резервуары для хранения нафтила, весом 24 тонны и объемом 180 кубических метров, специально перевезли на строительную площадку.

Фото: ЦЭНКИ Космодромы России / youtube
Видео: На космодром Восточный доставили пусковой стол для "Ангары"

Как сообщается на сайте Центра эксплуатации наземной космической инфраструктуры, ранее, в декабре прошлого года, специалисты смонтировали девять уникальных емкостей для хранения кислорода и азота. Каждая из них весит 92 тонны и 36 метров в длину.

Для хранения оборудования подготовлено пять мест хранения, площадью более 70 квадратных метров, в том числе открытые площадки для хранения крупногабаритного груза и склады с соблюдением необходимого температурно-влажностного режима.

Первый пуск ракеты-носителя "Ангара" с первого гражданского космодрома Восточный запланирован на 2023 год, а уже в 2025 году "Ангара-А5" впервые выведет на орбиту пилотируемый корабль.

Справка "РГ"

"Ангара" - семейство российских ракет-носителей от легкого до тяжелого классов. Одно из главных отличий нового семейства - экологически чистое топливо.

Работы по производству ракет семейства "Ангара" начали еще в январе 1995 года. После первого полета новый старт ежегодно переносили. Еще один пуск, но уже легкой "Ангары", состоялся в том же 2014 году.

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