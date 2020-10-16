Пермский робот предсказал пик второй волны коронавируса

Пик второй волны коронавируса придется на 22 ноября текущего года, после этой даты число новых зараженных вновь пойдет на спад. Такой прогноз дал пермский робот Promobot, разработанный одноименной компанией.

Как отметили в IT-компании, определить дату пика распространения коронавируса в России роботу помог другой проект компании - Promobot Thermocontrol. Это сеть терминалов, которые бесконтактным методом измеряют температуру тела человека в публичных местах. Нейросеть робота проанализировала более 500 тысяч измерений температуры с терминалов.

Разработчики добавляют, что предсказание может корректироваться в связи с тем, что ограничительные меры во время второй волны гораздо слабее. Поэтому пик может наступить на несколько дней раньше.