Резиденту ОЭЗ "Тольятти" одобрена заявка на открытие производства

На совместном заседании экспертного и наблюдательного советов Особой экономической зоны (ОЭЗ) "Тольятти" была одобрена заявка нового инвестора - ООО "ФОРЕСИЯ АВТОМОБИЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ". Французская компания с мировым именем станет 26-ым резидентом ОЭЗ.

Инвестор откроет производство автокомпонентов и трудоустроит 513 человек. Общая стоимость проекта составляет более 410 миллионов рублей. Специально для инвестора в индустриальном парке ОЭЗ "Тольятти" подготовлены производственные площади более 20 тысяч квадратных метров. Планируется, что первая очередь производства будет запущена в начале 2021 года.

Продукция резидента ОЭЗ будет соответствовать стандартам и требованиям крупнейших автопроизводителей. Компания станет поставщиком для таких предприятий как АО "АВТОВАЗ", Renault, Nissan, Volkswagen Group Rus.

Напомним, благодаря всесторонней поддержке со стороны региональных властей, ОЭЗ "Тольятти" вошла в пятерку лучших по эффективности функционирования в стране. ОЭЗ является площадкой типа "гринфилд", которая обеспечена всей необходимой инженерной и транспортной инфраструктурой для размещения производств из различных отраслей промышленности. Общая эксплуатируемая площадь ОЭЗ первой и второй очереди составляет 427 гектаров. Весь комплекс льгот и преференций позволяет инвесторам существенно сократить сроки строительства, а также сэкономить до 30 процентов от капитальных затрат.

- Статус индустриального парка ОЭЗ "Тольятти" позволяет нам строить производственные корпуса под запрос конкретного инвестора - пример компании "ФОРЕСИЯ" подтверждает востребованность этого направления. В ближайшие три года на территории ОЭЗ мы планируем создать индустриальные парки общей площадью 78 тысяч квадратных метров. Готовые площади позволяют инвестору экономить время, силы и средства, сразу приступать к оснащению площадки производственным оборудованием, - подчеркнул министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов. - Каждому резиденту ОЭЗ мы готовы создать максимально комфортные условия для реализации их проектов на нашей флагманской инвестиционной площадке. Это налоговые и таможенные льготы, особый административный режим, готовая инженерная инфраструктура, возможность использования поддержки по линии Фонда развития моногородов. Совместно с ОАО "РЖД" мы прокладываем к ОЭЗ железнодорожную ветку - это делает площадку привлекательной для крупных производств. Рядом с границей ОЭЗ пройдет новая международная магистраль "Европа - Западный Китай". В начале следующего года мы введем в эксплуатацию полноценный таможенный комплекс.

В свою очередь, генеральный директор ОЭЗ "Тольятти" Сергей Андреев, рассказал, что руководство компании-резидента рассматривало разные российские площадки для реализации своего проекта.

- Однако условия, предложенные в ОЭЗ "Тольятти", сыграли ключевую роль при принятии решения инвестора. Готовая инфраструктура, близость АВТОВАЗа, и, безусловно, гарантированная поддержка со стороны региональных властей на всех этапах, позволили компании сделать выбор в пользу Самарской области. Уверен, мы оправдаем ожидания нашего нового резидента, - добавил Андреев.

Напомним, по итогам полугодия 2020-го резиденты ОЭЗ "Тольятти" продемонстрировали положительную динамику по объемам вложенных инвестиций. Они составили 1,16 миллиарда рублей, что почти вдвое больше, чем за аналогичный период прошлого года. Выручка резидентов за первое полугодие составила более 2,5 миллиарда рублей.

Справка "РГ"

ООО "ФОРЕСИЯ АВТОМОБИЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ" входит в состав группы компаний FAURECIA, является крупным игроком в мировой автомобильной промышленности. У компании развитая сеть, включающая площадки в 34 странах мира. Производитель обладает собственной научно-исследовательской и опытно-конструкторской базой. FAURECIA является привилегированным партнёром крупнейших мировых автоконцернов мира, которые ценят её высокий профессионализм и технологическую компетентность.