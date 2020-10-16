Самарская область получит на ремонт дорог свыше 12 миллиардов рублей

Свыше 12 миллиардов рублей получит Самарская область на ремонт дорог в рамках нацпроекта.

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров в режиме видеоконференции провел совещание по итогам реализации нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Участие в нем приняли главы городов и районов, представители контрольных ведомств, руководители подрядных организаций.

Самарская область уже второй год подряд занимает лидерские позиции по реализации нацпроекта среди субъектов федерации, перевыполняя целевые показатели. На сегодня в Самаре выполнение показателей по данному нацпроекту составляет более 95 процентов.

В этом году в регионе отремонтировали 304 километра дорожного полотна. До нормативного состояния доведена треть региональной дорожной сети. Что касается Самарско-Тольяттинской агломерации, то здесь этот показатель уже приближается к 65 процентам. На ремонт и строительство магистралей в 2020-м направлено свыше девяти миллиардов рублей.

- Как вы знаете, мы в течение года добивались дополнительных средств на реконструкцию и строительство дорог. Очень важно, что принимаемые решения были подтверждены конкретными делами, результатами работы. Со всеми обязательствами, которые мы дополнительно брали на себя в течение года, мы справились, - отметил Дмитрий Азаров. - Во многом благодаря достигнутым успехам наш регион пользуется особым доверием инвесторов и поддержкой федерального центра и федерального министерства.

Несмотря на экономические сложности, вызванные пандемией, в Самарской области продолжается строительство крупных и важных объектов. Идет возведение сразу трех мостовых переходов: через Волгу в обход Тольятти, через Сок и второго этапа Самарского моста. Это характеризует масштаб инфраструктурных преобразований в регионе.

- Строительство обхода Тольятти с мостовым переходом через реку Волгу в составе международного транспортного коридора "Европа - Западный Китай" признано крупнейшим проектом в области государственно-частного партнерства в России, - подчеркнул глава региона. - Давайте поблагодарим президента страны за поддержку этого решения, которое стало определяющим еще на самом начальном этапе. Сегодня этот проект успешно реализуется.

Комментарий

Дмитрий Азаров, губернатор Самарской области

- На этой неделе в регионе заработала развязка на федеральной трассе М-5 "Урал", строительство которой началось еще 5 лет назад. Объект крайне сложный, приходилось вырабатывать комплексные решения, позволяющие ускорить темпы его реализации. А ведь в регионе был период, когда ленточки резали, а объект на самом деле не находился в эксплуатационной готовности. Сейчас мы дело делаем, а не ленточки режем. Люди сами оценят.

Справка "РГ"

В 2021 году в рамках нацпроекта в Самарской области предполагается отремонтировать 68 дорожных объектов общей протяженностью 308,5 километра. Из них 27 улиц в Самаре и 10 - в Тольятти. Кроме того, в следующем году в регионе продолжится реализация капиталоемких инфраструктурных проектов, в том числе, строительство мостов через водные артерии и реконструкция автодороги "Тольятти - Ягодное". Объем финансирования всех работ составит свыше 12 миллиардов рублей.