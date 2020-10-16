Самарская область получит на ремонт дорог свыше 12 миллиардов рублей

Новости

Минск объявил Тихановскую в розыск за призывы к свержению строя 10:58
Собянин назвал режим цифровых пропусков эффективной мерой борьбы с COVID-19 10:46
Число новых случаев COVID-19 в Москве впервые за осень превысило 5 тысяч 10:44
Умственно отсталому волгоградцу выдали водительские права 10:41
Собянин: Москва справится с возможной нехваткой трудовых мигрантов зимой 10:33
Медцентр в Петербурге закупит замороженные человеческие конечности 10:28
Собянин: Москве не нужен "локаут" 10:28
Китайские интернет-пользователи оценили ответ Лаврова США 10:25
В городе на Двине открывается фестиваль "Витебский листопад" 10:22
СМИ: УЕФА может уменьшить число городов Евро-2020 10:19
Власти Москвы не планируют вводить платный въезд в центр города 10:09
Собянин: Коронавирус набирает обороты 10:09
На Украине заявили о возможности взять в плен глав ДНР и ЛНР 09:57
Нефтехимию поддержат обратными акцизами на этан и сжиженный углеводородный газ 09:54
До какого возраста пенсионеры могут заниматься в фитнес-клубе 09:16
Последствия крупной аварии на МКАД устраняли спасатели 08:59
Повторные выборы в парламент Киргизии могут пройти 20 декабря 08:56
Американским авиакомпаниям разрешили летать над Крымом 08:51
В Роспотребнадзоре спрогнозировали рост заболеваемости COVID-19 08:14
Более 190 тысяч человек посетили "Цифровое деловое пространство" за три года 07:59
Минтруд прогнозирует снижение числа безработных к концу года 07:51
Минпромторг: Российские производители ежедневно выпускают 9 млн масок 07:44
Петр Бирюков: Завершается капремонт 11 московских поликлиник 07:40
Два горняка получили травмы при землетрясении в Кузбассе 07:23
Во Флориде 13 человек пострадали от взрывов на борту судна 06:57
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Зачем сегодня строят небоскребы
Зачем сегодня строят небоскребы
Как справиться с выгоранием. Пять советов от педагогов
Как справиться с выгоранием. Пять советов от педагогов
Руководитель Кубанского казачьего хора Захарченко стал Героем Труда РФ
Руководитель Кубанского казачьего хора Захарченко стал Героем Труда РФ
16.10.2020 09:25
Рубрика: Власть

Самарская область получит на ремонт дорог свыше 12 миллиардов рублей

Текст: Ирина Чечурина (Самара)
Свыше 12 миллиардов рублей получит Самарская область на ремонт дорог в рамках нацпроекта.
Фото: Пресс-служба правительства Самарской области Фото: Пресс-служба правительства Самарской области
Фото: Пресс-служба правительства Самарской области

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров в режиме видеоконференции провел совещание по итогам реализации нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Участие в нем приняли главы городов и районов, представители контрольных ведомств, руководители подрядных организаций.

Самарская область уже второй год подряд занимает лидерские позиции по реализации нацпроекта среди субъектов федерации, перевыполняя целевые показатели. На сегодня в Самаре выполнение показателей по данному нацпроекту составляет более 95 процентов.

Самарской области добавят средств на Дворец спорта и набережную

В этом году в регионе отремонтировали 304 километра дорожного полотна. До нормативного состояния доведена треть региональной дорожной сети. Что касается Самарско-Тольяттинской агломерации, то здесь этот показатель уже приближается к 65 процентам. На ремонт и строительство магистралей в 2020-м направлено свыше девяти миллиардов рублей.

- Как вы знаете, мы в течение года добивались дополнительных средств на реконструкцию и строительство дорог. Очень важно, что принимаемые решения были подтверждены конкретными делами, результатами работы. Со всеми обязательствами, которые мы дополнительно брали на себя в течение года, мы справились, - отметил Дмитрий Азаров. - Во многом благодаря достигнутым успехам наш регион пользуется особым доверием инвесторов и поддержкой федерального центра и федерального министерства.

Фото: Пресс-служба правительства Самарской области
Самарская область - абсолютный лидер среди регионов РФ по развитию ГЧП

Несмотря на экономические сложности, вызванные пандемией, в Самарской области продолжается строительство крупных и важных объектов. Идет возведение сразу трех мостовых переходов: через Волгу в обход Тольятти, через Сок и второго этапа Самарского моста. Это характеризует масштаб инфраструктурных преобразований в регионе.

- Строительство обхода Тольятти с мостовым переходом через реку Волгу в составе международного транспортного коридора "Европа - Западный Китай" признано крупнейшим проектом в области государственно-частного партнерства в России, - подчеркнул глава региона. - Давайте поблагодарим президента страны за поддержку этого решения, которое стало определяющим еще на самом начальном этапе. Сегодня этот проект успешно реализуется.

Комментарий

Дмитрий Азаров, губернатор Самарской области

- На этой неделе в регионе заработала развязка на федеральной трассе М-5 "Урал", строительство которой началось еще 5 лет назад. Объект крайне сложный, приходилось вырабатывать комплексные решения, позволяющие ускорить темпы его реализации. А ведь в регионе был период, когда ленточки резали, а объект на самом деле не находился в эксплуатационной готовности. Сейчас мы дело делаем, а не ленточки режем. Люди сами оценят.

Справка "РГ"

В 2021 году в рамках нацпроекта в Самарской области предполагается отремонтировать 68 дорожных объектов общей протяженностью 308,5 километра. Из них 27 улиц в Самаре и 10 - в Тольятти. Кроме того, в следующем году в регионе продолжится реализация капиталоемких инфраструктурных проектов, в том числе, строительство мостов через водные артерии и реконструкция автодороги "Тольятти - Ягодное". Объем финансирования всех работ составит свыше 12 миллиардов рублей.

В регионах Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Самарская область Самарская область. Стратегия Лидерства

Главное сегодня

Интервью Владимира Якушева "Российской газете". Главное
Сбербанк: Мошенники стали звонить россиянам от имени прокуратуры
Американским авиакомпаниям разрешили летать над Крымом
Вернувшиеся из Сирии российские дети отправятся в пять регионов РФ
Эксперт перечислил признаки наличия коронавируса в организме
Для иностранцев с детьми-россиянами упростили получение гражданства РФ
Верховный суд разрешил не возвращать выплаченные по ошибке пособия