Самарской области добавят средств на Дворец спорта и набережную

Самарская область получит дополнительные средства на строительство самарского Дворца спорта и тольяттинской набережной.

Об этом на совещании по итогам реализации нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" сообщил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

В эти дни проходит большая работа по формированию федерального бюджета на 2021-й и последующие годы. Глава региона постоянно отстаивает интересы Самарской области на федеральном уровне. Это делается для того, чтобы даже в непростой для экономики период важнейшие для губернии проекты получили поддержку правительства РФ. Глава региона рассказал, что ему удалось добиться ряда крайне важных, позитивных решений.

Планируется, что в ходе внесения поправок в федеральный бюджет, Самарская область получит дополнительные средства, которые позволят ей быстрее достроить Дворец спорта в Самаре, а также начать строительство набережной в Тольятти уже в 2021 году.

- Очень рассчитываю, что эти решения найдут свое отражение в ходе доработки бюджета, внесения поправок уже в ближайший период, - уточнил Дмитрий Азаров.