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16.10.2020 09:09
Рубрика: Власть

Самарской области добавят средств на Дворец спорта и набережную

Текст: Ирина Чечурина (Самара)
Самарская область получит дополнительные средства на строительство самарского Дворца спорта и тольяттинской набережной.

Об этом на совещании по итогам реализации нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" сообщил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

Фото: Пресс-служба правительства Самарской области
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В эти дни проходит большая работа по формированию федерального бюджета на 2021-й и последующие годы. Глава региона постоянно отстаивает интересы Самарской области на федеральном уровне. Это делается для того, чтобы даже в непростой для экономики период важнейшие для губернии проекты получили поддержку правительства РФ. Глава региона рассказал, что ему удалось добиться ряда крайне важных, позитивных решений.

Планируется, что в ходе внесения поправок в федеральный бюджет, Самарская область получит дополнительные средства, которые позволят ей быстрее достроить Дворец спорта в Самаре, а также начать строительство набережной в Тольятти уже в 2021 году.

- Очень рассчитываю, что эти решения найдут свое отражение в ходе доработки бюджета, внесения поправок уже в ближайший период, - уточнил Дмитрий Азаров.

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