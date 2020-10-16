У ижевчанки загорелся поставленный на зарядку телефон

У жительницы Ижевска загорелся телефон, поставленный на зарядку. Момент происшествия девушка заметила не сразу, так как принимала душ.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Удмуртии, девушка, выйдя из ванной, пошла в свою спальню, а когда открыла дверь, оттуда повалил черный дым. В комнате уже вовсю полыхал диван.

Ижевчанка не растерялась, выдернула телефон с зарядки и позвонила пожарным, которые прибыли на место через пять минут. За это время хозяйка своими силами успела потушить горящий диван и обои.

- Будьте предельно внимательны при использовании электроприборов. Уходя из квартиры или дома, собираясь ложиться спать, все устройства необходимо отключать от сети, - предупредили жителей в МЧС по региону.