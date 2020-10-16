В конкурсе по развитию экотуризма победили 17 проектов

Победителями Всероссийского конкурса на создание туристско-рекреационных кластеров и развития экотуризма, который проводило Агентство стратегических инициатив (АСИ), признаны 17 проектов, сообщили в ведомстве.

Финал конкурса состоялся в Туле. "Десять проектов прошли в финал по результатам оценки экспертной группы и голосования членов конкурсной комиссии, шесть проектов победили в номинации "Территория перспективного развития" и один проект - по результатам народного голосования", - пояснили в АСИ.

В числе победителей проекты по созданию туристско-рекреационных кластеров в Башкортостане, Бурятии, Татарстане, Хакасии, в Камчатском, Приморском краях, Новгородской, Самарской, Сахалинской, Тульской областях.

Номинацией "Территория перспективного развития" отмечены проекты Калмыкии, Карелии, Кемеровской, Свердловской, Смоленской, Рязанской областей. Победителем народного голосования стал проект создания туристско-рекреационного кластера в республике Татарстан "Высокогорский". Он предполагает обустройство для отдыха территории вокруг Голубых озер в Высокогорском районе республики. Посетителям этого кластера предложат прогулки по экотропам и новым маршрутам.

Для команд-победителей АСИ организует участие в закрытой акселерационной программе. По ее результатам должны быть подготовлены экономически обоснованные мастер-планы туристско-рекреационных кластеров на особо охраняемых природных территориях и прилегающих к ним территориях. Затем эти проекты будут представлены потенциальным инвесторам и экспертам профильных министерств и ведомств.

"У нас практически нет инфраструктуры для особо охраняемых природных территорий, где можно посмотреть много красивого и познавательного. Я надеюсь, что победители начнут активно развивать это направление экономической деятельности, поскольку это не только экология, это целая отрасль экономики, создающая десятки тысяч новых рабочих мест, сохраняющая население, которое сейчас проживает в сельских территориях, близких к ООПТ, чтобы они не уезжали в Москву и Подмосковье, а продолжали жить у себя на малой Родине", - отметил специальный представитель президента России по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов, возглавлявший конкурсную комиссию.

Лучшие проекты конкурса планируется реализовать за два года, сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова. "В следующем году мы увидим первые результаты. Конечно, не все можно начать реализовывать прямо сейчас, но обустроить тропу или поставить уже в следующем году некапитальные строения, модульный отель, кемпинг - это все возможно. Но на такой комплексный системный пул в реализации проектов, я думаю, что до двух лет уйдет", - сказала Догузова.

Она подчеркнула, что в условиях пандемии экологический туризм и отдых на природе приобрели особое значение, поскольку такой вид туризма напрямую связан со здоровым образом жизни. При этом, по мнению Догузовой, главной проблемой является отсутствие качественной инфраструктуры и дороговизна некоторых видов экотуризма.

По словам главы АСИ Светланы Чупшевой, конкурс наглядно показал, что экотуризм - это не только возможность увидеть природные достопримечательности и получить аутентичные впечатления, но и эффективный инструмент устойчивого экономического развития отрасли в целом. "У многих команд произошел прорыв за очень короткий срок, многим есть еще над чем работать, но независимо от этого, кругозор и горизонт возможностей каждого участника программы акселерации был расширен", - сказала она.

Для участия в конкурсе было заявлено 219 команд. Подготовленные ими заявки задействовали в общей сложности 523 ООПТ в 81 регионе. Полностью собрать команду и оформить документы до 10 июля смогли только 115 команд из 68 субъектов России.

Все проекты, поступившие на конкурс, прошли три уровня экспертизы и оценки. В финал вышли 36 проектов из 30 субъектов РФ.