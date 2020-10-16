В Самаре проходит Волжский инвестиционный саммит

На форуме в Самаре представители власти и бизнеса устанавливают новые деловые контакты, обсуждают тенденции в экономике, обмениваются передовыми практиками.

Одной из ключевых тем саммита стало обсуждение опыта регионов в области государственно-частного партнерства (ГЧП). И это не случайно, ведь принимающая форум Самарская область три последних года занимает по данному направлению лидерские позиции в стране, а в 2019-м стала абсолютным лидером в России. Сегодня в регионе реализуются 74 проекта ГЧП на общую сумму привлекаемых внебюджетных инвестиций 150 миллиардов рублей.

Из-за пандемии нынешний саммит проходит в очно-дистанционном формате - как в сети интернет, так и на инновационной площадке Куйбышевской железной дороги. Пленарное заседание в режиме видеоконференцсвязи 16 октября открыл губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

- Рад, что этот форум, несмотря на определенные ограничения, вновь проводится на Самарской земле. В прошлом году мы приняли гостей из 22 стран мира, 16 регионов и 27 городов России. В этом году, по понятным причинам, мы изменили формат мероприятия. Но неизменными остались его цели - налаживание прочных связей в финансовой и инвестиционной сферах, масштабирование лучших практик взаимодействия государства, бизнеса и институтов развития. Проведение это саммита позволит придать мощный импульс деятельности инвесторов, улучшению инвестклимата в Самарской области и в Приволжском федеральном округе в целом, - отметил глава региона.

По мнению всех участников саммита, пока сложно предсказать, какими темпами будет восстанавливаться мировая экономика. И чтобы привлечь бизнес, необходимо продемонстрировать инвесторам умение преодолевать трудности. В существующих условиях возрастает роль государства в экономике, что требует повышения эффективности работы всех институтов и прозрачности распределения бюджетных средств.

- Своевременное принятие и последующая реализация этапов общенационального плана действий по нормализации деловой жизни, восстановлению занятости, доходов россиян, роста экономики позволили стабилизировать ситуацию, заложить основу для долгосрочных изменений в российской экономике с учетом новой реальности, - подчеркнул Дмитрий Азаров.

Важно, что бизнес своевременно и в полном объеме получает меры государственной поддержки. На заседаниях регионального Совета по улучшению инвестклимата, который прошел в этом году, было рассмотрено 8 проектов с общим объемом инвестиций 30,5 миллиарда рублей. Поэтому, несмотря на сложный период в экономике и угрозу распространения COVID-19, инвесторы продолжают строить планы развития в Самарском регионе.

- Наша компания "Валео" находится в России с 2007 года, а с 2017 года мы работаем в Самарской области. Несмотря на пандемию, мы продолжаем развиваться в России. Здесь у нас самый крупный завод по термическим системам и трансмиссии, - отметил гендиректор ООО "Валео Сервис" Жан Клод Пети. - Самарский регион мы выбрали для инвестиций, потому что здесь есть компетенции и хорошие вузы, удобная инфраструктура и логистика, а также поддержка правительства области.

По мнению главы региона, Самарская область сегодня является одним из технологических центров государства, где создается 4,6 процента инновационной продукции России и 11,5 процента - в ПФО. По производству инновационной продукции регион занимает 4 место в ПФО и девятое в стране.

Еще одно направление, в котором Самарская область демонстрирует значимые позиции в России, - развитие венчурной отрасли. По итогам 2019 года Венчурный фонд Самарской области стал единственным региональным фондом, вошедшим в первую десятку рейтинга Российской венчурной компании. Кроме того, в мае 2019 года в Самарской области был создан научно-образовательный центр "Инженерия будущего", который также может стать площадкой для развития инноваций и работы инвесторов. За год НОЦ уже обрел статус межрегионального. Появились якорные индустриальные партнеры: Российские железные дороги, государственные корпорации "Ростех" и "Роскосмос". Сейчас самарский НОЦ готовится к участию в конкурсе Министерства науки и высшего образования России на предоставление грантов на создание научно-образовательных центров мирового уровня в рамках нацпроекта "Наука".

Комментарии

Виктор Кудряшов, председатель правительства Самарской области:

- Сегодня вся мировая повестка посвящена вопросам пандемии, и это приводит к снижению инвестиционной активности в мире в целом. Но, тем не менее, это дает и новые возможности. Мы четко видим, как иностранные инвесторы получают стимулы к локализации производства на территории Российской Федерации, поскольку это позволяет избежать разрыва производственных, логистических цепочек. Они готовы инвестировать в такую локализацию.

Максим Ткаченко, исполнительный директор АНО "Национальный Центр развития государственно-частного партнерства":

- Пандемия показала, что бизнесу важно наличие надежного партнера в лице государства, которое готово взять на себя коммерческий риск. Сегодня государство может подставить свое плечо бизнесу. Одна из форм, которая позволяет это сделать максимально гибко и надежно на российском рынке, - это государственно-частное партнерство. Самарская область в этом плане показывает хороший пример.