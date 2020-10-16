В Саратовской области покинул пост председатель правительства

Саратовский губернатор Валерий Радаев в четверг освободил от должности вице-губернатора - председателя областного правительства Александра Стрелюхина. Как сообщает пресс-служба губернатора, чиновник покинул пост "по собственной инициативе". Исполнение обязанностей председателя правительства глава региона возложил на 39-летнего Романа Бусаргина, до этого бывшего в региональном правительстве одним из зампредов.

Ранее, анонсировав предстоящие кадровые перестановки, Валерий Радаев сообщил, что предложил Александру Стрелюхину занять пост руководителя новой структуры - дирекции по развитию Саратовской агломерации.

Александр Стрелюхин считается одним из самых опытных чиновников регионального правительства. Он успел поработать на руководящих должностях в правительстве области при всех трех саратовских губернаторах: Дмитрии Аяцкове, Павле Ипатове и Валерии Радаеве. Кроме того, занимал руководящие должности в Марксовской и Энгельсской районных администрациях. В промежутках работы в региональных и муниципальных органах власти Стрелюхин зарекомендовал себя еще и успешным топ-менеджером, построил и запустил два крупных предприятия: завод "Балаково-Центролит" и Энгельсский локомотивный завод.

На новую должность вице-губернатора - председателя правительства Александр Стрелюхин был назначен в июне прошлого года. Ранее пост председателя правительства занимал сам губернатор.

Весной этого года Александр Стрелюхин возглавил оперативный штаб по противодействию коронавирусу. В регионе в это время были введены строгие ограничительные меры, в тоже время областные власти не стали доводить их до крайности. Например, саратовцев не ограничивали в посещении дачных участков.