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16.10.2020 14:56
Рубрика: Власть

Более 30 квартир приобрели детям-сиротам новосибирские власти

Текст: Наталья Решетникова (Новосибирск)
В 2020 году Новосибирску из бюджета области выделено 46,6 миллиона рублей на приобретение жилья детям-сиротам. На эти средства приобретено 29 жилых помещений в поселках Новосибирского и Мошковского районов области. До конца года планируется приобрести еще восемь квартир, по ним состоятся аукционы.
Фото: Антон Денисов/РИА Новости Фото: Антон Денисов/РИА Новости
Фото: Антон Денисов/РИА Новости

Об этом сообщил мэр Анатолий Локоть, отметив, что реальная потребность в жилье для этой категории граждан намного больше.

- Очередь большая, и она будет расти. Мы давно говорим о необходимости увеличивать финансирование этой статьи расходов. Есть отклик на этот счет, и сегодня мы имеем информацию, что на следующий год финансирование будет увеличено в разы, - сказал глава города.

Фото: Александр Кряжев/ РИА Новости
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Впервые в этом году принято решение приобретать жилплощадь для детей-сирот на вторичном рынке, а также за пределами областного центра - в Бердске и Оби. Это, по словам заместителя начальника департамента по социальной политике - начальника управления по демографической политике мэрии Владимира Машанова, позволит сократить очередь.

- Квартиры, которые мы покупаем на вторичном рынке, либо новые, либо со свежим ремонтом. Инфраструктура тех районов, где мы приобретаем жилье, - качественная, есть школы и детские сады, - отметил Владимир Машанов.

В пресс-центре мэрии пояснили, что право сирот на жилье закреплено на федеральном уровне. Полномочия по его реализации передано по вертикали в субъекты РФ. Далее с регионального уровня они передаются на местный и финансируются на ту сумму, которую регион выделяет муниципалитету.

В начале года в мэрии Новосибирска функции по обеспечению жильем сирот переданы из управления по жилищным вопросам в управление по демографической политике мэрии. Структура создана при департаменте по социальной политике.

Сейчас идет внедрение информационной системы "Жилье для детей-сирот". Она позволит эффективно осуществлять контроль за использованием и сохранностью жилых помещений, а также соблюдением сроков заключения договоров социального найма.

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