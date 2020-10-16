Руководство завода в Томской области заподозрили в незаконном бизнесе

В Томской области возбуждено уголовное дело в отношении руководства ООО "Асиновский завод МДФ". На основании материалов регионального УФСБ следователи управления Следственного комитета РФ по Томской области установили факт незаконной предпринимательской деятельности с извлечением дохода в особо крупном размере.

Как сообщили в областном следственном управлении СК, по предварительным данным, с октября 2019 года по июнь 2020 года должностные лица в руководстве ООО "Асиновский завод МДФ" без соответствующей лицензии использовали площадку участка термо-масляной котельной, относящуюся к опасным производственным объектам III класса опасности, для производства и реализации плит МДФ. Доход от опасного бизнеса составил более 562 миллионов рублей.

В рамках уголовного дела, возбужденного следственными органами управления СК РФ по Томской области по части 2 статьи 171 УК РФ ("Незаконное предпринимательство") проводятся следственные действия.

Это уже второе уголовное дело, связанное с незаконным использованием котельной. Аналогичное было возбуждено в апреле прошлого года по материалам прокурорской проверки, так же установившей, что котельная ООО "Асиновский завод МДФ", относящаяся к опасным производственным объектам, эксплуатируется без соответствующей лицензии. Сообщалось, что доходы ООО от реализации готовой продукции в 2018 году составили более 1,5 миллиарда рублей.