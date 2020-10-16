У парка в Дзержинском районе Новосибирска появится автопарковка

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть внес предложения в Совет депутатов города Новосибирска о сохранении территории около многоквартирного дома на улице Адриена Лежена, 17. Предлагается оставить ее в формате общедоступной автостоянки, а в дальнейшем включить в территорию парка в пойме реки Каменки.

Сейчас на этой территории организовано парковочное пространство для жителей микрорайона. Ранее по земельному участку площадью 0,47 гектара возникли споры.

- По результатам проведенных обследований, опросов общественного мнения и предложений, поступивших от горожан, мы предлагаем использовать эту территорию для организации парковки для гостей парка и жителей микрорайона, - отметил Виталий Столбов.

По данной территории отменено ранее принятое решение в рамках правил землепользования и застройки об отнесении ее к жилой зоне.

Будущий парк в пойме реки Каменки включает восемь обособленных земельных участков общей площадью 22 гектара, расположенных в разных территориальных зонах. К такому решению пришли главное управление архитектуры и градостроительства и департамент культуры, спорта и молодежной политики мэрии, определив внешние границы земельных участков.

Как отметил начальник главного управления архитектуры и градостроительства мэрии Виталий Столбов, территория у 17-го дома по ул. А. Лежена учтена в корректировках к генеральному плану.

- Это позволит уже весной сформировать общий земельный участок и отнести его к одной территориальной зоне для организации единого паркового пространства, - сказал Виталий Столбов.

По оценке специалистов, часть территории - перспективный створ улицы Фрунзе и участок, на котором предусмотрено размещение очистных сооружений, - также должна быть включена в планы благоустройства.

Справка "РГ"

В муниципальную программу "Формирование современной городской среды" приоритетного нацпроекта "ЖКХ и городская среда" включена озелененная территория, расположенная в границах улиц Адриена Лежена, Поселковой, Комбинатской, переулка Трикотажстроя, улиц Есенина, Трактовой, Волочаевской.

До конца 2020 года планируется завершить работу над дизайн-проектом и концепцией комплексного благоустройства данной территории. Затем состоится общественное обсуждение с жителями города на сайте "Зеленый Новосибирск" (раздел "Новости"): http://green.novo-sibirsk.ru

В 2021 году будет разработана проектно-сметная документация и проведена госэкспертиза. Начать благоустройство территории планируется в 2022 году.