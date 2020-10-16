У парка в Дзержинском районе Новосибирска появится автопарковка

Новости

Министр обороны Беларуси высоко оценил учения ОДКБ 15:32
Кузнецова: Ситуация с принятием детей с ВИЧ меняется в лучшую сторону 15:29
В выходные в столице ожидается дождь с мокрым снегом 15:28
Шойгу передал министру обороны Казахстана архивные документы времен ВОВ 15:18
Путин пока не собирается говорить с Трампом по телефону 15:17
Шойгу отметил рост объема экспорта российской военной продукции в Казахстан 15:06
Экс-министр обороны Мексики арестован в США из-за связей с наркокартелями 14:54
В Петербурге продлили срок задержания теще погибшего репера 14:52
Саркози предъявили обвинение в организации "преступного сообщества" 14:39
Бойкова и Козловский не выступят на этапе Кубка России в Сочи из-за COVID 14:32
В программу фестиваля в Женеве отобраны два российских сериала 14:11
Открыта регистрация участников МАКС-2021 14:04
Шойгу в Казахстане подпишет договор о военном сотрудничестве 13:59
Boeing 737 MAX признали безопасным 13:56
Песков прояснил вопрос с розыском Тихановской 13:55
В Кремле рассказали о мерах борьбы с пандемией коронавируса 13:45
В Москве 1,5 тыс. инспекторов проверяют наличие масок на пассажирах 13:41
В российском оргкомитете Евро-2020 ответили на слухи о лишении РФ права принять турнир 13:25
СИЗО в Москве прекратили прием новых обвиняемых 13:20
Новгородский полицейский застрелил мужчину с ножом 13:14
Предельная отпускная цена на "Фавипиравир" снизится вдвое 13:05
Москвич лишился 158 тысяч рублей после встречи с девушкой с сайта знакомств 12:59
Крашенинников рассказал, когда начнет действовать закон о правительстве 12:55
"Яндекс" и "Тинькофф" не смогли договориться о продаже банка 12:52
В Сочи приезжий украл десять велосипедов на 130 тысяч рублей 12:45
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Роспотребнадзор призвал отказаться от наличных денег из-за коронавируса
Роспотребнадзор призвал отказаться от наличных денег из-за коронавируса
Как справиться с выгоранием. Пять советов от педагогов
Как справиться с выгоранием. Пять советов от педагогов
Как можно снизить цены на жилье и ЖКУ
Как можно снизить цены на жилье и ЖКУ
16.10.2020 14:39
Рубрика: Власть

У парка в Дзержинском районе Новосибирска появится автопарковка

Текст: Наталья Решетникова (Новосибирск)
Мэр Новосибирска Анатолий Локоть внес предложения в Совет депутатов города Новосибирска о сохранении территории около многоквартирного дома на улице Адриена Лежена, 17. Предлагается оставить ее в формате общедоступной автостоянки, а в дальнейшем включить в территорию парка в пойме реки Каменки.
Фото: Александр Кряжев/ РИА Новости Фото: Александр Кряжев/ РИА Новости
Фото: Александр Кряжев/ РИА Новости

Сейчас на этой территории организовано парковочное пространство для жителей микрорайона. Ранее по земельному участку площадью 0,47 гектара возникли споры.

- По результатам проведенных обследований, опросов общественного мнения и предложений, поступивших от горожан, мы предлагаем использовать эту территорию для организации парковки для гостей парка и жителей микрорайона, - отметил Виталий Столбов.

Фото: Пресс-центр мэрии Новосибирска
В новосибирском микрорайоне "Акатуйский" откроется новый детский сад

По данной территории отменено ранее принятое решение в рамках правил землепользования и застройки об отнесении ее к жилой зоне.

Будущий парк в пойме реки Каменки включает восемь обособленных земельных участков общей площадью 22 гектара, расположенных в разных территориальных зонах. К такому решению пришли главное управление архитектуры и градостроительства и департамент культуры, спорта и молодежной политики мэрии, определив внешние границы земельных участков.

Как отметил начальник главного управления архитектуры и градостроительства мэрии Виталий Столбов, территория у 17-го дома по ул. А. Лежена учтена в корректировках к генеральному плану.

- Это позволит уже весной сформировать общий земельный участок и отнести его к одной территориальной зоне для организации единого паркового пространства, - сказал Виталий Столбов.

По оценке специалистов, часть территории - перспективный створ улицы Фрунзе и участок, на котором предусмотрено размещение очистных сооружений, - также должна быть включена в планы благоустройства.

Справка "РГ"

В муниципальную программу "Формирование современной городской среды" приоритетного нацпроекта "ЖКХ и городская среда" включена озелененная территория, расположенная в границах улиц Адриена Лежена, Поселковой, Комбинатской, переулка Трикотажстроя, улиц Есенина, Трактовой, Волочаевской.

 До конца 2020 года планируется завершить работу над дизайн-проектом и концепцией комплексного благоустройства данной территории. Затем состоится общественное обсуждение с жителями города на сайте "Зеленый Новосибирск" (раздел "Новости"): http://green.novo-sibirsk.ru

 В 2021 году будет разработана проектно-сметная документация и проведена госэкспертиза. Начать благоустройство территории планируется в 2022 году.

В регионах Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Сибирь СФО Новосибирская область Новосибирск Новосибирск. Городские приоритеты

Главное сегодня

Правительство объявило 31 декабря 2021 года выходным днем
В Кремле рассказали о мерах борьбы с пандемией коронавируса
Сбербанк: Мошенники стали звонить россиянам от имени прокуратуры
Вернувшиеся из Сирии российские дети отправятся в пять регионов РФ
"Яндекс" и "Тинькофф" не смогли договориться о продаже банка
Для иностранцев с детьми-россиянами упростили получение гражданства РФ
Верховный суд разрешил не возвращать выплаченные по ошибке пособия