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16.10.2020 12:23
Рубрика: Власть

В Иркутске подписали соглашение о сотрудничестве с золотопромышленниками

Подписи под документом поставили губернатор Иркутской области Игорь Кобзев и генеральный директор ПАО "Высочайший" Владислав Баршинов. Сумма финансирования социальных мероприятий на текущий год составит 20 млн рублей. Средства направят на оказание спонсорской помощи и развитие социальных программ в Бодайбинском районе.
Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области
Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

"Ежегодно "Высочайший" осуществляет финансирование социальных мероприятий региона. Хочу выразить благодарность за проявление социальной ответственности. Кроме того, ваша компания зарекомендовала себя как ответственный налогоплательщик. По предварительной оценке, в этом году предприятие перечислит в консолидированный бюджет Иркутской области около 1,5 млрд рублей", - подчеркнул губернатор.

Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области
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В рамках встречи состоялось обсуждение планов развития публичного акционерного общества "Высочайший", в том числе по реализации проекта освоения месторождения золота "Светловское" в Бодайбинском районе. Он признан приоритетным для региона и окажет существенное влияние на социально-экономическое развитие Приангарья. Правительство региона, отметил Игорь Кобзев, заинтересовано в развитии этой территории и создании новых рабочих мест.

"GV Gold традиционно уделяет значительное внимание социально-экономическому развитию Бодайбинского района, где расположены ключевые активы компании: "Высочайший" и "Угахан". Сегодня мы ведем подготовку к началу проектирования нового золотодобывающего предприятия - "Светловское", которое продолжит ряд успешных горнодобывающих проектов компании в регионе. Сложившаяся годами практика подписания соглашений дает возможность бизнесу участвовать в социально-экономических программах. Мы высоко ценим поддержку и действия Правительства Иркутской области, направленные на развитие горнодобывающего сектора экономики и развитие Бодайбинского района", - отметил Владислав Баршинов.

Фото: пресс-служба правительства Иркутской области
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До этого губернатор Игорь Кобзев и руководитель ПАО "Полюс" Павел Грачев договорились о совместной реализации ряда крупных инфраструктурных проектов, среди них строительство аэропорта и реконструкция дорожной сети на территории Бодайбинского района. Об этом стало известно во время подписания дополнительного соглашения между Правительством Иркутской области и ПАО "Полюс". Подписи под документом поставили губернатор Иркутской области Игорь Кобзев и генеральный директор компании Павел Грачев. О взаимодействии регионального правительства с компанией "Полюс" глава региона Игорь Кобзев рассказывал Президенту России Владимиру Путину в ходе телемоста. Руководитель области отметил значимость возвращения в Иркутскую область крупных компаний в качестве налогоплательщиков и сообщил, что ПАО "Полюс" перерегистрирует компанию "СЛ Золото" в Приангарье. Эту процедуру планируется завершить до конца текущего года. Подписанное соглашение определяет обязательства компании по отношению к региону присутствия. По словам руководителя компании Павла Грачева, это преимущественно социальные обязательства, направленные на решение бытовых и социальных вопросов, в первую очередь, в Бодайбинском районе, где работают предприятия "Полюса" и где планируется реализация его крупнейшего инвестиционного проекта - Сухой Лог.

"Договорились с компанией "Полюс", что совместно включаемся в модернизацию транспортной инфраструктуры Бодайбинского района. Более 300 км дорог регионального значения требуют приведения в нормативное состояние. Дороги связывают населенные пункты района, где сегодня практически отсутствует транспортная доступность, - отметил глава региона.

Фото: пресс-служба правительства Иркутской области
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Прорывным моментом губернатор назвал перенос сроков реализации проекта по строительству аэропорта в Бодайбо. Благодаря совместной работе регионального правительства и компании с федеральным центром удалось перенести срок реализации проекта с 2024 года на 2021 год. "Мы приступаем к строительству аэропорта с 2021 года. Более 4 млрд рублей будет выделено из федерального бюджета для строительства и аэропорта и аэропортовой зоны. Событие важное не только для Бодайбо, но и для региона в целом. Новая инфраструктура предоставит дополнительную возможность для привлечения многих авиакомпаний. А это в свою очередь будет способствовать снижению стоимости билетов, что особенно важно для жителей этого северного района", - сообщил Игорь Кобзев.

В рамках соглашения о социально-экономическом партнерстве компанией "Полюс" в текущем году приобретено дорогостоящее медицинское оборудование и средства индивидуальной защиты для Бодайбинской больницы, начаты работы по проектированию спортивного комплекса с бассейном в Нижнеудинске. Этот спортивный объект будет возведен на средства компании и введен в эксплуатацию летом 2021 года. Администрации Бодайбинского района компанией в текущем году перечислено порядка 40 млн рублей. Средства направят на реализацию проектов муниципального значения.

"Совокупность перечисленных мер и планов компании была бы невозможной без того ощущения стабильности и перспектив, которые внушает нам общение с региональной властью. Мы учитываем все эти аспекты, когда принимаем решение и о месте регистрации компании, и о тех инвестициях, которые делаются не только в наше предприятие, но и в социальную инфраструктуру, и в медицинские учреждения, и в людей, которые здесь проживают. Те процессы, которые сейчас происходят, для нас - залог комфорта и успеха в наших планах на будущее", - отметил по итогам мероприятия генеральный директор ПАО "Полюс" Павел Грачев.

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