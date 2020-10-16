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16.10.2020 11:13
Рубрика: Происшествия

В Красноярском крае главу района заподозрили в превышении полномочий

Текст: Алексей Бондарев

На руководителя Емельяновского района Красноярского края возбуждено уголовное дело по факту превышения должностных полномочий. Чиновница согласовала ввод в эксплуатацию здания новой школы без экспертизы.

На Кубани глава района пойдет под суд за превышение полномочий

По версии следствия, она сделала это из личной заинтересованности, желая скрыть просчеты в организации деятельности подчиненных сотрудников и  планировании бюджетного процесса. В результате школа была сдана с нарушениями контракта.

"Она распорядилась о полной оплате данного объекта, причинив муниципальному образованию ущерб в сумме 135 миллионов рублей. При этом в ходе строительства объекта допущены существенные нарушения строительных норм и правил при устройстве гидроизоляции и возведении здания, а также постройке здания ниже уровня прилегающей территории без системы централизованного водоотведения", - говорят в Следственном комитете по Красноярскому краю и Хакасии.

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