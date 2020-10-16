В Красноярском крае главу района заподозрили в превышении полномочий

На руководителя Емельяновского района Красноярского края возбуждено уголовное дело по факту превышения должностных полномочий. Чиновница согласовала ввод в эксплуатацию здания новой школы без экспертизы.

По версии следствия, она сделала это из личной заинтересованности, желая скрыть просчеты в организации деятельности подчиненных сотрудников и планировании бюджетного процесса. В результате школа была сдана с нарушениями контракта.

"Она распорядилась о полной оплате данного объекта, причинив муниципальному образованию ущерб в сумме 135 миллионов рублей. При этом в ходе строительства объекта допущены существенные нарушения строительных норм и правил при устройстве гидроизоляции и возведении здания, а также постройке здания ниже уровня прилегающей территории без системы централизованного водоотведения", - говорят в Следственном комитете по Красноярскому краю и Хакасии.