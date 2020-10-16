В Красноярском крае возбудили дело из-за просроченных лекарств на 15 млн

Следственный комитет по Красноярскому краю и Хакасии возбудил уголовное дело в отношении неустановленных должностных лиц министерства здравоохранения Красноярского края .

Минздрав заключил контракт на поставку лекарств для льготников на 30 млн рублей. При этом не была определена реальная потребность в нем. Из-за чего половина партии - на 15 миллионов рублей, осталась на складе, где срок годности медикаментов истек.

"В настоящее время проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, а также лиц, причастных к совершению данного преступления", - говорят в СК.