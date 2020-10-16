В Кузбассе разработали парфюм "Запах тайги"

Парфюм, передающий все оттенки запаха сибирской тайги, теперь будут в качестве сувенира вручать туристам, приезжающим в кузбасский город Междуреченск.

Идея разработки необычного аромата принадлежит журналисту Павлу Лаврову, участнику команды проекта "Междуреченск. Город тайги", любителю походов на Поднебесные Зубья. "Тайга всегда разная… Это не только запах хвои и смолы, это и прелые листья, цветы, грибы, ручьи, иней и даже ветер. И у каждого человека с тайгой ассоциации разные, а значит, раскроется для каждого аромат по-своему", - цитирует Лаврова сайт администрации Междуреченского городского округа.

А создала уникальный продукт со столь богатой палитрой нот и оттенков запахов предгорий Кузнецкого Алатау независимый парфюмер Анна Иванова. Работа, требовавшая максимального погружения в таежную среду, заняла у нее несколько недель. Отказавшись от легкого пути со смешиванием дешевых химических элементов и спиртовых вытяжек, автор использовала эксклюзивное сырье и старинную технологию паровой дистилляции.

По мысли создателей, вдыхая новый аромат, человек должен погружаться в атмосферу счастья и свободы, которую дарит пребывание в дикой природе. Парфюм планируют презентовать туристам и гостям Кузбасса. Например, недавно такой сувенир получила известная телеведущая Алла Михеева, приехавшая в Междуреченск повидать родителей.

Тем временем

Проект туристско-рекреационного кластера перспективного развития "Междуреченск" вошел в десятку победителей второго этапа конкурса Агентства стратегических инициатив. Он предусматривает создание экологических курортов "Югус", "Черный Салан" и "Поднебесные Зубья", для чего и претендует на федеральную поддержку. Народное голосование прошло на сайте priroda.life в разделе "География". Кузбасский проект набрал 13 953 "лайка".