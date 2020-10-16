В Новосибирске полицейского обвинили в продаже данных об умерших

В Новосибирске в ближайшее время будет передано в суд уголовное дело в отношении бывшего полицейского. По версии следствия, он получил взятку в 120 тысяч рублей.

Как сообщила "РГ" старший помощник руководителя следственного управления СК РФ по Новосибирской области по взаимодействию со СМИ Анастасия Кулешова, оперативной разработкой сотрудника отдела полиции № 5 "Дзержинский" УМВД России по городу Новосибирску занималось Управление собственной безопасности областного ГУ МВД России.

По данным следствия, полицейский в 2017-2019 годах "сотрудничал" с предпринимателем, занимающимся оказанием ритуальных услуг. Получая информацию о смерти жителя Дзержинского района Новосибирска, полицейский передавал персональные данные умершего и его родственников предпринимателю, который заключал с родственниками договор на оказание услуг по подготовке и проведению похорон.

За каждую такую "утечку" сотрудник полиции получал от бизнесмена десять тысяч рублей. Следствием установлены и доказаны 12 фактов передачи информации, таким образом правоохранитель получил в общей сложности взятку в размере 120 тысяч рублей.

Следственным отделом по Дзержинскому району города Новосибирска СУ СК РФ по Новосибирской области завершено расследование уголовного дела, бывшему сотруднику полиции предъявлено обвинение. Предприниматель тоже привлечен к уголовной ответственности - он обвиняется в даче взятки.