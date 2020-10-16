В Новосибирской области нуждающимся помогут 500 волонтеров

В Новосибирской области действуют меры социальной поддержки. В министерстве труда и социального развития региона отмечают, что они особенно важны в условиях ограничительного режима, введенного в период распространения коронавирусной инфекции.

Особое внимание правительство области уделяет наиболее уязвимым категориям граждан. За оказанием адресной помощи одинокие пожилые люди и маломобильные граждане могут обратиться по телефону "Горячей линии": 8-800-100-00-82.

Информация будет направлена в комплексные центры соцобслуживания населения по месту жительства обратившихся. Как пояснили в минсоцразвиия, специалисты центров совместно с представителями волонтерского корпуса выполнят заявки - будь то покупка продуктов питания, лекарственных препаратов.

"Каждый волонтер проходит обязательный инструктаж и имеет аккредитационный бейдж с контактными данными. В регионе задействовано порядка 500 волонтеров", - отметили в пресс-службе областного правительства.

Совместно с коммерческими компаниями и общественными организациями министерство проводит благотворительные акции, в рамках которых пожилым людям, многодетным и малоимущим семьям доставляют наборы продуктов, бытовой химии. Так, во время Декады пожилых людей при поддержке сети магазинов "Магнит" ветеранам Великой Отечественной войны было доставлено 14 тысяч продуктовых наборов.

В одиннадцати социальных стационарных учреждениях, подведомственных минсоцразвития, проживает более четырех тысяч пожилых людей и инвалидов. Из-за эпидемиологической обстановки здесь действует режим ограничений. Все стационары закрыты для посетителей.

Центры социальной поддержки населения работают в штатном режиме. Специалисты рекомендуют предварительно записываться на прием.