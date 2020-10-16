В новосибирском микрорайоне "Акатуйский" откроется новый детский сад

В ноябре этого года в Новосибирске откроется еще один детский сад. Всего в этом году в областном центре будет построено десять детсадов.

Второй корпус детского дошкольного учреждения №89 на 165 мест примет дошколят, проживающих в одном из самых густонаселенных жилмассивов Кировского района - микрорайоне "Акатуйский".

Как отметил мэр Анатолий Локоть, Новосибирск - участник нескольких федеральных программ. В рамках нацпроекта "Демография" городу выделяют средства федерального бюджета на строительство детских садов. Прежде всего новые здания возводят на площадках комплексной застройки.

- Жилмассив "Акатуйский" развивается активно, здесь много молодежи и, соответственно, детей. Поэтому потребность в детских садах высокая. Данное учреждение рассчитано на 165 мест. Все путевки розданы, родители ждут с нетерпением открытия. В ноябре садик уже будет готов принимать ребятишек, - сообщил Анатолий Локоть.

В этом году в Новосибирске введены в эксплуатацию три дошкольных учреждения, два находятся в стадии приемки. Еще пять будут сданы до нового года.

Как рассказала заведующая детским садом № 89 Елена Марченко, строительство второго корпуса началось в 2019 году. Сметная стоимость объекта - 233 миллиона рублей. В здании три этажа, на каждом разместятся по три группы - всего их будет девять. Две группы предназначены для детей ясельного возраста.

Фото: Пресс-центр мэрии Новосибирска

В садике созданы театральная студия, научная мастерская, студия прикладного дизайна и спортивно-оздоровительные секции. Посещать дополнительные занятия смогут все воспитанники детского сада, включая ребятишек из первого корпуса.

В пресс-центре мэрии отметили, что строительство социальных объектов в микрорайоне "Акатуйский" продолжится. В планах - еще два детских сада и одна школа.