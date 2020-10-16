В Томской области по нацпроекту отремонтировали 186 километров дорог

По национальному проекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги" (БКАД) в Томской области в этом году отремонтировали почти 186 километров улично-дорожной сети (УДС). К нормативу приведено более 168 километров региональных автодорог, 13 километров - в Томске и 4,8 километра - в ЗАТО Северск. За счет дополнительно выделенных правительством России 340 миллионов рублей выполнен ремонт четырех объектов общей протяженностью 37,7 километра.

Накануне Дня работников дорожного хозяйства, который будет отмечаться в предстоящее воскресенье, в Томской области подвели итоги строительно-ремонтной кампании 2020 года. Как сообщил заместитель губернатора по промышленной политике Игорь Шатурный, в текущем году дорожный фонд области превысил 8,3 миллиарда рублей. Это на 20 процентов больше объемов прошлого года.

- Из этих средств 2,5 миллиарда рублей получены из федерального бюджета благодаря усилиям губернатора Сергея Жвачкина. Почти один миллиард рублей дополнительно правительство страны выделило за высокие результаты работы дорожной отрасли, - сказал Шатурный.

Губернатор региона Сергей Жвачкин и председатель Законодательной Думы Томской области Оксана Козловская в поздравлении с Днем работников дорожного хозяйства отметили, что главное - это безопасность на дорогах, удобство автомобилистов и пешеходов, обеспечение транспортной доступности населенных пунктов и новых микрорайонов.

"По доброй традиции профессиональный праздник дорожники встречают новыми достижениями. Завершаются масштабные работы в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". 100 км улично-дорожной сети мы отремонтировали по областной дорожной программе. Закончен очередной этап строительства подъезда к терминалу томского аэропорта "Богашево" с просторными и удобными парковками для личного транспорта. Близок к окончанию самый амбициозный проект дорожной отрасли региона - открытие движения по новой транспортной развязке с тоннелем под железной дорогой в районе Коларовского тракта. На севере области мы продолжаем реконструкцию дороги Могильный Мыс - Парабель - Каргасок, а на востоке приступили к новому этапу реконструкции автодороги Камаевка - Асино - Первомайское", - говорится в официальном сообщении.

Глава региона и спикер поблагодарили работников дорожного хозяйства за нелегкий труд.

Справка "РГ"

По данным пресс-службы областного правительства, бюджет нацпроекта "БКАД" в этом году превысил 3,8 миллиарда рублей. Финансирование губернаторской программы "Дороги" составило 566 миллиона рублей. На эти средства отремонтировано около 100 километров УДС, более 4,5 километра пешеходных тротуаров и 20 пешеходных переходов в муниципалитетах. С опережением срока завершен первый этап реконструкции участка в Колпашевском районе. Завершается строительство двухуровневой транспортной развязки под железной дорогой Тайга - Томск. Также в числе значимых дорожных объектов - 800-метровый участок Богашевского тракта, ремонт мостовых переходов.