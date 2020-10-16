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16.10.2020 03:07

Замминистра культуры РФ примет участие в форуме "АртЦифровизация"

Максим Юрьевич Ксензов примет участие в работе Пленарного заседания форума, которое состоится 29 октября 2020 года и пройдет в смешанном режиме: офлайн и онлайн в областном центре Кузбасса.

К участию в работе форума можно будет присоединиться из любой точки мира.

На официальном сайте Форума www.artforum2020.ru можно увидеть географию участников мероприятия - от Владивостока до Финляндии, и пройти регистрацию.

"АртЦифровизация" - это новая международная дискуссионная площадка для демонстрации креативных идей, успешных кейсов, отечественных и зарубежных практик в области применения цифровых технологий в сфере культуры и искусства. Более 70 спикеров из России и стран Европы примут участие в работе форума. Список участников ежедневно дополняется.

Помимо подключения к работе Форума российских регионов, предусмотрена трансляция из Германии, Латвии, Финляндии, Сербии. Онлайн трансляция будет вестись в течение двух дней на федеральных площадках и ресурсах Министерства культуры РФ, в социальных сетях организатора и партнеров, на канале в YouTube.

Генеральным партнером форума выступила компания Nites Group (Сербия) - крупнейший европейский разработчик инновационных IT - решений в области сбора и обработки данных .

"Невозможно переоценить значение столь масштабного Форума, направленного на реализацию нацпроекта "Культура", на развитие новых технологий и смелое внедрение их в культурное пространство страны. <…> Нет сомнений, что он станет качественно новой платформой для обсуждения и демонстрации самых передовых технологий, а также возможностей их использования на благо отечественной культуры. Желаю всем участникам Форума интересной, плодотворной работы", - Елена Ямпольская, председатель Комитета по культуре ГосДумы РФ.

В условиях пандемии стало ясно, что виртуальные музеи, электронные библиотеки, виртуальные концертные залы и виртуальные туры с дополненной реальностью оказались востребованы. Цифровизация в искусстве: будущее или реальность? В рамках форума-фестиваля участники обсудят, как цифровой туризм спасает отрасль во время пандемии (Алена Рогале-Хомика, Латвия). Олег Николаенко из Финляндии поделится опытом и расскажет, как создается виртуальный художественный контент. Роман Пушкарев из Латвии поделится мнением на тему: нужен ли аудиогид музею? А руководитель компании Nites Group Миодраг Скрибич расскажет о применении digital-инструментов в работе выставочных залов и театров, а также презентует Платформу для стриминга искусства. Представители Фонда Сколково расскажут о применении искусственного интеллекта в современном искусстве, а представитель Баварского культурного центра русских немцев в России (Нюрнберг, Германия) - о применении цифровых технологий в процессе сохранения больших баз архивных данных исторического наследия.

В рамках экспертных сессий также будут рассмотрены вопросы кластеризации в культурной и туристической сфере, развития креативных индустрий и привлечения средств на реализацию проектов, роли бизнеса в формировании цифрового культурного наследия и монетизации проектов в сфере искусства и многое другое - станет предметом для обсуждения в течение двух дней форума.

Участников ожидает флеш-моб, подготовленный партнером проекта - компанией ArLab.me, с использованием технологий дополненной реальности под названием "Искусство в дом" и другие не менее увлекательные вещи.

Участие в Форуме бесплатное. Формат мероприятия позволяет всем участникам Форума напрямую задать вопросы к выступающим спикерам. Для этого необходимо подписаться на Telegram-канал Форума, ссылка на который придет после регистрации.

Организатором форума выступил НКО "Кемеровский союз предпринимателей". Форум пройдет на средства гранта ООГО "Российского фонда культуры", представленного в рамках федерального проекта "Творческие люди" Национального проекта "Культура".

Форум проходит при информационной поддержке ведущих СМИ России.

РЕГИСТРАЦИЯ ДОСТУПНА ПО ССЫЛКЕ: www.artforum2020.ru

#нацпроекткультура#российскийфондкультуры#цифра#искусство#кемеровскийсоюзпредпринимателей

Пресс-релиз предоставлен Кемеровским Союзом предпринимателей

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