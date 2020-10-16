На Каспии корветы уничтожили беспилотник "врага" с химоружием

В ходе учений корабли Каспийской флотилии отразили налет беспилотного летательного аппарата с химическим оружием.

Как сообщает Минобороны РФ, по легенде, во время перехода "Дагестана", "Татарстана", "Углич" и "Великий Устюг" возникла угроза применения противником оружия массового поражения с использованием беспилотного летательного аппарата. Расчетами ПВО кораблей беспилотник был уничтожен.

Кроме того, экипажи кораблей в средствах радиационной, химической и биологической защиты провели дезактивацию пораженных участков. Все боевые посты и командные пункты кораблей были загерметизированы. После устранения угрозы корабли продолжили выполнение боевой задачи.

Напомним, что 16 октября севернее полуострова Апшерон проходят маневры Каспийской флотилии. В них задействованы шесть кораблей, семь самолетов и более 400 военнослужащих.