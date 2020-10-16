На Ставрополье изобрели препарат против тропической лихорадки

Ученые Северо-Кавказского федерального университета с кафедры органической и аналитической химии синтезировали соединение, которое может стать прорывом в лечении тропической лихорадки лейшманиоз. Как сообщили в пресс-службе вуза, предварительные испытания уже показали высокую эффективность в борьбе с этим заболеванием.

В ближайшее время должны начаться более тщательные испытания уже на реально переносящих заболевание животных и людях. Так как в России лейшманиоз не встречается, добровольцев будут искать в Иране.

- Запланированы испытания эффективности вещества в виде мази против кожной формы лейшманиоза, - рассказал доктор химических наук Николай Аксенов. - При наружном применении в составе мази ожидается наименьший риск возможных побочных эффектов. Наше вещество смешают с диметилсульфоксидом, который используют при создании многих мазей для увеличения проникающей способности препарата. Если испытания пройдут успешно, мы перейдем на борьбу с более агрессивными формами заболевания.

Лейшманиоз встречается в трех формах, две из них смертельно опасны.

Ставропольские ученые уже подали заявку на международный патент. Оказалось, что соединением очень заинтересовались фармацевтические компании по всему миру, потому что его достаточно легко синтезировать из доступных и недорогих исходных веществ.

Ранее биологические испытания показали, что эти же соединения могут превращать пораженные раком клетки мозга в здоровые.