На Дербентском коньячном заводе произошел пожар

В Дагестане произошел пожар в цехе розлива на Дербентском коньячном заводе. Огнем уничтожена кровля на здании промышленного предприятия.

"Идет разбор и для предотвращения повторного пожара идет проливка конструкций. Общая площадь возгорания составила 200 квадратных метров", - сообщает пресс-служба ведомства.

Жертв и пострадавших среди сотрудников предприятия и пожарной охраны нет.

В тушении пожара участвовало девять единиц техники и 31 человек личного состава. Причины возгорания и размер ущерба уточняются.