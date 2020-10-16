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Рубрика: Происшествия

На Дербентском коньячном заводе произошел пожар

Текст: Николай Грищенко

В Дагестане произошел пожар в цехе розлива на Дербентском коньячном заводе. Огнем уничтожена кровля на здании промышленного предприятия.

Фото: Новости Мocквы и Московской области / vkontakte
Пожарные ликвидировали задымление в подмосковном ТЦ "Красный кит"

"Идет разбор и для предотвращения повторного пожара идет проливка конструкций. Общая площадь возгорания составила 200 квадратных метров", - сообщает пресс-служба ведомства.

Жертв и пострадавших среди сотрудников предприятия и пожарной охраны нет.

В тушении пожара участвовало девять единиц техники и 31 человек личного состава. Причины возгорания и размер ущерба уточняются.

В регионах Происшествия ЧП Пожары Филиалы РГ Юг России СКФО Дагестан

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