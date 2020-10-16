В Дагестане под грузовиком провалился объездной мост

В Дагестане произошло обрушение объездного моста, построенного на 14-м километре дороги Хасавюрт - Бабаюрт.

В результате ДТП никто из местных жителей и участников дорожного движения не пострадал.

Как сообщает пресс-служба Минтранса РД, причиной аварии стал выезд на мост грузовика МАЗ с прицепом общей массой не менее 70 тонн. При этом инженерное сооружение имело ограничение по проезду автомобилей, весом не более 30 тонн.

На месте ЧП работают экстренных служб. Движение от Хасавюрта на Бабаюрт осуществляется по временной схеме.