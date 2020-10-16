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16.10.2020 16:24
Рубрика: Происшествия

В Дагестане под грузовиком провалился объездной мост

Текст: Николай Грищенко
Фото: Минтранс РД Фото: Минтранс РД
Фото: Минтранс РД

В Дагестане произошло обрушение объездного моста, построенного на 14-м километре дороги Хасавюрт - Бабаюрт.

Фото: iStock
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В результате ДТП никто из местных жителей и участников дорожного движения не пострадал.

Как сообщает пресс-служба Минтранса РД, причиной аварии стал выезд на мост грузовика МАЗ с прицепом общей массой не менее 70 тонн. При этом инженерное сооружение имело ограничение по проезду автомобилей, весом не более 30 тонн.

На месте ЧП работают экстренных служб. Движение от Хасавюрта на Бабаюрт осуществляется по временной схеме.

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