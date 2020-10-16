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16.10.2020 15:21
Рубрика: Экономика

Инвестпроекты в Заполярье получат субсидии на 8 млрд рублей

Текст: Алексей Михайлов (Мурманская область)

Шесть крупных инвестпроектов в Мурманской области получат поддержку из федерального бюджета. Такое решение было принято на заседании президиума Государственной комиссии по вопросам развития Арктики под председательством вице-премьера Юрия Трутнева, в котором принял участие по видеоконференцсвязи губернатор региона Андрей Чибис.

Фото: iStock
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Речь идет о федеральной субсидии на создание объектов инфраструктуры. Эту субсидию получат четыре проекта: строительство завода по выращиванию мальков лосося и форели в поселке Ретинском (компания "Русское море - аквакультура"), освоение месторождения платиноидов Федорова Тундра (компания "Федорово рисорсес"), строительство морского навалочного терминала в Минькино (компания "Морской терминал "Тулома"), развитие порта и нефтебазы Витино в Кандалакшском районе.

Помимо этого, на поддержку из средств фонда развития Дальнего Востока и Арктики смогут рассчитывать проекты предприятий "Апатит" и "Ковдорский ГОК" по освоению новых месторождений минерального сырья.

- Эти проекты жизненно важны для районов и поселений, - отметил Андрей Чибис. - Яркий пример - Ковдор. Запасы основного карьера Ковдорского ГОКа - до 2028 года. И если бы мы не добились этого финансирования, после 2028 года возникла бы острая проблема дальнейшего развития экономики города. Сейчас решение принято, ГОК будет жить и развиваться.

Такой же эффект ожидается и от других проектов. Завод по производству смолта поможет возродить обезлюдевший поселок Ретинское, работа порта Витино оживит экономику Кандалакшского района, а новая автодорога к месторождению Федорова Тундра станет для Ловозерья важной транспортной артерией и на 40 километров сократит зимний путь снабжения села Краснощелье.

Объём инфраструктурной субсидии по четырем проектам составляет более 8 миллиардов рублей, общая сумма инвестиций по ним - свыше 100 миллиардов. Благодаря этим проектам в регионе будет создано порядка 1800 рабочих мест.

В регионах Экономика Финансы Инвестиции Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Мурманская область

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