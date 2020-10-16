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16.10.2020 16:35

Знатоки техносферы

Как топ-менеджеры по безопасности могут изменить мир
Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)
В следующем учебном году в СПбГАСУ на специальность "Техносферная безопасность" выделено 45 бюджетных мест. Еще пару лет назад было в три раза меньше, но правила организации работы на стройках и на предприятиях меняются. Тема безопасности выходит на первый план, и компаниям остро нужны специалисты, которые не просто выполняют предписания инструкций, указания начальников и ставят галочки в журналах, а реально снижают риски для сотрудников. Есть потребность в топ-менеджерах, обеспечивающих соблюдение безопасности на предприятиях. О том, что ждет это направление в будущем и как готовят специалистов, рассказал "РГ" заведующий кафедрой техносферной безопасности кандидат военных наук, доцент Виталий Цаплин.
Фото: Пресс-служба СПбГАСУ Фото: Пресс-служба СПбГАСУ
Фото: Пресс-служба СПбГАСУ

Виталий Васильевич, а что такое техносферная безопасность?

Фото: Пресс-служба СПбГАСУ
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Виталий Цаплин: Для начала нужно сказать, что такое техносферное пространство. Это, по сути, весь наш мир, все, что создано человеком. Под техносферной безопасностью нужно понимать сферу научной и практической деятельности, направленную на создание и поддержание пространства в состоянии, исключающем его негативное влияние на человека и природу. Первый закон термодинамики гласит, что при любом изменении количество энергии остается постоянным. Часть этой энергии - положительная, она идет на создание нового объекта, на процессы, направленные в интересах человека. А часть энергии не может быть использована человеком. Ее выброс приводит к авариям и катастрофам. Человек должен управлять процессами, где используется энергия. В рамках курса "Техносферная безопасность" мы учим студентов оценивать и анализировать состояние среды в зонах обитания и трудовой деятельности, прогнозировать развитие негативных воздействий вредных и опасных факторов среды и трудового процесса и оценивать последствия их действий. Учим, как защитить персонал предприятий и население от возможных последствий аварий, катастроф и стихийных бедствий, а также мерам по ликвидации их последствий.

То есть типовое ДТП - это тоже происшествие из-за нарушений управлением энергией?

Виталий Цаплин: Да, получается так. Когда мы садимся за руль, то вряд ли задумываемся, что в это время мы преобразуем химическую энергию топлива в движение механизмов, благодаря которому автомобиль, собственно, и едет. Наша задача состоит в том, чтобы управлять этой машиной, ее движением, то есть сообщенной ей энергией. И это справедливо для всех направлений: неважно, за рулем ли человек находится, управляет ли станком на заводе или работает на башенном кране, он должен контролировать энергию, заключенную в этом механизме.

Фото: Пресс-служба СПбГАСУ
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А как же человеческий фактор?

Виталий Цаплин: Человеческий фактор следует рассматривать как управление энергией человека. Если мы говорим о ЧП на предприятиях, то в каждом из них есть человеческий фактор. Он может проявиться, если сотрудник взялся за какие-то работы без соответствующей подготовки. Несчастные случаи происходят и с опытными специалистами, которые понадеялись на свои знания, компетенции и проигнорировали требования безопасности.

Сейчас на предприятиях по всей стране внедряется концепция нулевого травматизма vision zero, ужесточаются требования по охране труда, а на уровне государственных институтов появляются новые нормативы и требования. Темой безопасности пронизана вся производственная сфера. По сути, это новая парадигма обеспечения производственной безопасности. Следуя ей, в 2015 году мы приступили к созданию системы обучения, направленной на практическую и психологическую подготовку работника.

В рамках российско-финляндского проекта SAFECON за счет средств программы международного сотрудничества России и Евросоюза CBC 2014-2020 на базе СПбГАСУ создан полигон "Умный труд" с интерактивной средой обучения.

На этой площадке представлена визуализация рабочих мест по девяти строительным специальностям, и наглядно показывается, как нужно соблюдать правила безопасности при выполнении работ и что случается, когда эти требования не выполняются. На занятия сюда приходят наши студенты, приезжают школьники, сотрудники строительных предприятий. Кроме того, у нас создана виртуальная версия полигона для представителей компаний из других регионов. Правилам безопасности нужно обучать со школьной скамьи, и такие объекты, как наш полигон, позволяют изменить отношение к этой сфере.

Фото: Пресс-служба СПбГАСУ
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Куда трудоустраиваются ваши выпускники?

Виталий Цаплин: Наши специалисты попадают на предприятия, где профессиональные задачи техносферной безопасности решают в самых разных направлениях. Это касается проектно-конструкторской, эксплуатационной, организационно-управленческой, надзорной, аудиторской деятельности, а также научных исследований. Потребность в специалистах с такими компетенциями растет каждый год, поэтому и увеличивается число бюджетных мест. Наши выпускники проблем с трудоустройством и карьерой не испытывают, фактически они становятся на предприятиях топ-менеджерами по безопасности.

У вас, наверное, очень сложно учиться?

Виталий Цаплин: Да, программа у нас не из простых. Студенты изучают общеобразовательные дисциплины: физику, математику, английский язык, историю, а также наши специальные предметы: надежность технических систем, техногенный риск, системы защиты среды обитания, безопасность труда в строительной отрасли, надзор и контроль. Всего в бакалавриате изучается 25 дисциплин. Учиться у нас интересно. Управление энергией - очень амбициозная задача. К тому же техносферная безопасность - это то направление, когда знания реально могут спасти жизни людям, - благородная и благодарная деятельность! Поэтому ребята стараются, учатся, и мы их в этом поддерживаем.

В регионах Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург СПБГАСУ: строим будущее вместе

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