Консульство Кореи проведет второй кулинарный конкурс

В субботу, 31 октября, в студии CulinaryOn пройдет финал "Корейского фуд контеста", организованного генеральным консульством Республики Корея в Санкт-Петербурге. В прошлом году состоялся первый подобный конкурс, тогда темой для кулинарных фантазий участников стали пельмени, в этом году, принимая во внимание актуальность заботы о своем здоровье, темой конкурса стала здоровая еда.

Принять участие в конкурсе могут все желающие за исключением профессиональных поваров. Конкурсантам предстоит приготовить любое полезное корейское блюдо по своему выбору, но по теме конкурса. Подать заявку можно до 25 октября опубликовать процесс приготовления с фото или видео в своем аккаунте (Instagram/VK) с хэштегом #HealthyKfood2020.

Финал состоится 31 октября в 12:00 в студии CulinaryOn, где успешно прошедшие отборочный этап участники будут сражаться за главные призы. В студии предоставляются необходимые продукты и кухонный инвентарь. Мероприятие пройдет с соблюдением всех мер предосторожности для предотвращения распространения коронавируса, вход будет ограничен. Видео о событии будет опубликовано в Ютуб канале.

Кроме того, в этот день генеральное консульство организует передачу боксов с корейской едой для медицинских работников городской больницы № 20, которые самоотвержено сражаются с COVID-19 почти с первых дней эпидемии.