Медцентр в Петербурге закупит замороженные человеческие конечности

Закупка, объявленная находящимся в Петербурге Национальным медицинским исследовательским центром травматологии и ортопедии имени Вредена вызвала широкий общественный резонанс.

НМИЦ за 12 миллионов 816 тысяч рублей планирует закупить замороженные человеческие торсы и конечности.

Правда, как сообщает РИА Новости со ссылкой на директора НМИЦ Рашида Тахилова, в самой закупке нет ничего необычного. Такого рода биоматериал приобретают медицинские учреждения всего мира для того, чтобы хирурги тренировались при проведении операций. Пока, несмотря на развитие технологий, ни манекены, ни атласы не позволяют молодым специалистам научиться делать операции. А тренироваться на пациенте хирург, естественно, не может.

Биоматериал поставляется из-за рубежа, и исполнители должны гарантировать его законное происхождение.